[VIDEO] Cali la empujó y el VAR hizo lo suyo: gol anulado en Libertadores

Nuevo partido de la Copa Libertadores Femenina con una novedad desde la fase de grupos. El VAR llegó para quedarse, y, en esta ocasión, arrancó desde la primera fecha y no solo en las fases finales de la competencia. Deportivo Cali enfrentó a Libertad de Paraguay en el estadio Francisco Urbano de Morón en un vibrante partido.

Deportivo Cali se juega las cartas en busca de sellar la clasificación para los cuartos de final de la competencia con la necesidad de instalarse en su primera final que es la deuda que tienen pendiente en esta cuarta experiencia en el torneo internacional.

Así las cosas, Cali debutó con Libertad de Paraguay con la necesidad de sumar de a tres. Las azucareras abrieron la cuenta con anotación de Angie Salazar ganando por la altura, un arma de las paraguayas históricamente. El cuadro colombiano se fue adelante desde la pelota quieta que dio de qué hablar, especialmente por un segundo tanto.

EL GOL ANULADO DEL DEPORTIVO CALI POR UNA MANO

Después del gol de Angie Salazar que avisó por los aires, el cuadro caleño logró poner el segundo antes de la primera media hora con un centro de Kelly Ibargüen desde la esquina y un cabezazo de Salazar que no encontró dirección de arco. Sin embargo, sí contó con la llegada de Jessica Bermeo que empujó la pelota al fondo.

Patri López, arquera del Libertad de Paraguay salió a buscar la pelota, pero en ese momento, Jessica Bermeo definió con un toque leve para poner el segundo en el marcador. Con la herramienta del VAR hubo expectativa para confirmar o no la anotación que aumentaba el marcador a favor del Cali.

Justamente, la juez central fue al monitor, dado que era una acción de interpretación. Se ve claramente que Jessica Bermeo termina llevándose la pelota con la mano y ese toque es lo que propicia el gol. Por esa razón, la jugada fue anulada y el Deportivo Cali continuó con la solitaria diferencia.

El VAR ya entró en uso en esta Libertadores Femenina y Santa Fe también tuvo dos goles anulados por la herramienta tecnológica, y un penal que le pitaron por un pisotón que no se había visto en la jugada rápida. Ahora fue el Deportivo Cali quien perdió la oportunidad de aumentar la diferencia por la video asistencia.