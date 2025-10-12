[VIDEO] Cali mete un pie en la semifinal: errores y golazos vs Sao Paulo

No es necesario armar un equipo con múltiples fichajes para poder coronar una Copa Libertadores Femenina. Por lo menos eso es lo demostrado por el Deportivo Cali que apenas sumaron dos contrataciones para el torneo internacional, mientras que Santa Fe trajo a siete caras nuevas, pero no pudieron sellar el paso a los cuartos de final.

Vea también: Junior se afianzó en los ocho y acaricia clasificación; Alianza se complica

El Cali es la única representante de Colombia y sueña con llegar a las semifinales del torneo internacional como aquel 2022 cuando se quedaron con el cuarto puesto. Sao Paulo fue su rival en estos cuartos de final, un equipo que no participaba desde hace diez años, pero se trata de una multicampeona.

Aunque las cosas arrancaron con dificultad con los embates de Sao Paulo que inquietaron a una Luisa Agudelo concentrada para negar las oportunidades de gol, fue el Deportivo Cali quien pegó primero con un golazo al aprovechar los errores en la zaga defensiva de las paulistas.

EL GOLAZO DE MARÍA NISA MARQUÍNEZ QUE ILUSIONA PARA SEMIFINALES

Pese al arranque sufrido del Cali, todo se abrió sobre los 34 minutos con una de las caras nuevas. Se trata de María Nisa Marquínez que protagonizó el golpe ideal en la Copa Libertadores. Tras un balón largo, la defensa del Sao Paulo durmió completamente para que las azucareras celebraran.

Le puede interesar: Nicolás Echavarría brilló en Japón con un top 10 en el Baycurrent Classic

Y es que, pasando la primera media hora del compromiso, hubo un error de la zaga defensiva de Sao Paulo con la zaguera Andressa Karolaine Freire que intentó devolverle la pelota a Carla, golera del club paulista. Su intención fue muy corta y ante la salida de la golera, la más viva fue María Nisa Marquínez que solo tuvo que definir cruzado con un arco desguarnecido para romper los ceros.

Evidentemente, con todo un partido por delante, dado que el gol llegó desde muy temprano en el marcador, el Deportivo Cali se acerca y se ilusiona para sellar la clasificación para las semifinales en donde ya espera rival Colo Colo de Chile que a primera hora superó a Libertad de Paraguay con una estelar Mary Valencia, colombo chilena y goleadora del torneo internacional.