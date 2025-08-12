VIDEO: Cardona BOTÓ PENAL y deja con vida a Sao Paulo en Libertadores

Iniciaron los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que Atlético Nacional es uno de los 16 protagonistas y Edwin Cardona el jugador quien se roba todas las miradas.

El 'verde paisa' comenzaría esta llave auspiciando en condición del local, en el Estadio Atanasio Girardot, ante Sao Paulo, equipo que llega con la frente en alto y gran presente en el Brasileirao, pero al cual no ha podido liquidar en los primeros minutos del duelo de ida, ya que Edwin Cardona desperdició una opción clara desde el punto penal.

El Atanasio Girardot se convirtió en el escenario deportivo que le abrió las puertas a más de 40.000 hinchas y a los jugadores de Atlético Nacional que saltaron al terreno de juego con la ilusión de marcar la diferencia en el partido de ida frente a su gente para asegurar la clasificación.

En los primeros minutos del duelo se veía al 'verdolaga' mejor posicionado y con presión alta, lo que llevó a que consiguieran la primera opción clara del compromiso con una mano dentro del área que sería sancionada como penal a favor.