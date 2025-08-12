Cargando contenido

Cardona decepciona errando penal en Copa Libertadores
Copa Libertadores
Actualizado:
Mar, 12/08/2025 - 20:09

VIDEO: Cardona BOTÓ PENAL y deja con vida a Sao Paulo en Libertadores

Edwin Cardona desperdició la oportunidad de poner en ventaja a Nacional en la copa libertadores al botar insólito penal.

Iniciaron los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia en la que Atlético Nacional es uno de los 16 protagonistas y Edwin Cardona el jugador quien se roba todas las miradas. 

El 'verde paisa' comenzaría esta llave auspiciando en condición del local, en el Estadio Atanasio Girardot, ante Sao Paulo, equipo que llega con la frente en alto y gran presente en el Brasileirao, pero al cual no ha podido liquidar en los primeros minutos del duelo de ida, ya que Edwin Cardona desperdició una opción clara desde el punto penal

VIDEO: Cardona erró penal que pudo poner en ventaja a Nacional en la Copa Libertadores 

El Atanasio Girardot se convirtió en el escenario deportivo que le abrió las puertas a más de 40.000 hinchas y a los jugadores de Atlético Nacional que saltaron al terreno de juego con la ilusión de marcar la diferencia en el partido de ida frente a su gente para asegurar la clasificación. 

En los primeros minutos del duelo se veía al 'verdolaga' mejor posicionado y con presión alta, lo que llevó a que consiguieran la primera opción clara del compromiso con una mano dentro del área que sería sancionada como penal a favor. 

 

Marlos Moreno, quien ha sido uno de los más destacados de la primera parte, fue quien protagonizó la jugada, pero el encargado de tomar la pelota para ejecutar el penal fue Cardona. Las expectativas eran bastante altas con el cobro de Edwin, pero el 10 decepcionó y envió el balón afuera para que se mantenga el 0-0. 

¿Cuándo será el partido de vuelta de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo?

El partido de vuelta entre Atlético Nacional y São Paulo, correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se disputará el martes 19 de agosto de 2025, en el estadio Morumbí de São Paulo, y dará inicio a las 7:30 p.m. hora de Colombia

