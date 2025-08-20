Cargando contenido

[Video] Edwin Cardona y la verdadera razón por la que fue expulsado ante Sao Paulo

El volante de Atlético Nacional se recibió segundo tarjeta amarilla en el duelo por Libertadores.

Atlético Nacional no logró el objetivo de avanzar en la Copa Libertadores luego de caer en los octavos de final frente a Sao Paulo, derrota que se dio en la tanda de los penaltis con lanzamientos errados de Matheus Uribe y Marino Hinestroza. 

El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi cayó derrotado en el Estadio Morumbí luego del empate 1-1 en el tiempo regular del partido, contienda en la que aparece un claro protagonista, pues el volante Edwin Cardona malogró dos lanzamientos de tiro penalti en el juego de ida y en el compromiso en suelo brasileño vio la tarjeta roja. 

Revelan videos de Edwin Cardona y su posterior expulsión ante Sao Paulo 

El mediocampista de 32 años tuvo una serie para el olvido frente al "Tricolor Paulista", despertando críticas de algún sector de la prensa, juzgando especialmente su poco control emocional al celebrar el gol de Alfredo Morelos de manera desmedida frente a un rival. 

En videos que circulan en redes sociales se observa la reacción de Edwin Cardona con el jugador venezolano Nahuel Ferraresi, una situación que pudo evidenciar el juez central del compromiso, que decidió amonestar al colombiano y en consecuencia expulsarlo al tener ya una tarjeta amarilla. 

“Cardona le dijo algo a Ferraresi”: dijo el árbitro en su informe

La expulsión llegó en un momento importante para Atlético Nacional, que había llegado al empate parcial en el partido, pero que tuvo que jugar con diez hombres los últimos 20 minutos de juego ante la expulsión de Cardona. 

Sectores de la prensa apuntan a Cardona como uno de los principales jugadores que provocaron la eliminación de Nacional en la copa, sugiriendo que un jugador de su experiencia debió controlarse ante Ferraresi, que lo sacó de sus casillas en los dos partidos y le provocó su celebración airada sin recordar que ya estaba amonestado. 

