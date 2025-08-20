[Video] Edwin Cardona y la verdadera razón por la que fue expulsado ante Sao Paulo

Atlético Nacional no logró el objetivo de avanzar en la Copa Libertadores luego de caer en los octavos de final frente a Sao Paulo, derrota que se dio en la tanda de los penaltis con lanzamientos errados de Matheus Uribe y Marino Hinestroza.

El equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi cayó derrotado en el Estadio Morumbí luego del empate 1-1 en el tiempo regular del partido, contienda en la que aparece un claro protagonista, pues el volante Edwin Cardona malogró dos lanzamientos de tiro penalti en el juego de ida y en el compromiso en suelo brasileño vio la tarjeta roja.

