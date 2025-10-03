[VIDEO] Libertad aguó alegría del Cali: golazo en Copa Libertadores

Arrancaron las emociones de la Copa Libertadores para el Deportivo Cali que tuvo su debut en la primera fecha nada más ni nada menos que contra Libertad Limpeño de Paraguay. Una dura prueba ante un equipo paraguayo que no se lo iba a poner difícil, pero las vallecaucanas se mantenían bajo la expectativa, dado que en cada inicio del torneo internacional en sus tres participaciones, debutaron con triunfo.

Aunque las cosas iniciaron de muy buena manera con el Deportivo Cali gracias a que las campeonas de Colombia marcaron el primer tanto por parte de Angie Salazar, poco a poco, las cosas se fueron complicando. La defensora ganó por los aires en un balón parado que abrió el resultado. Luego, Salazar volvió a ganar en las alturas con un testarazo que empujó Jessica Bermeo.

Una situación que quedó entre zagueras por la anotación de Jessica Bermeo, pero que no subió al marcador porque la pelota fue empujada al fondo por la mano de la defensora, que no pudo estar en la final de vuelta contra Independiente Santa Fe. El VAR fue protagonista y volvió a serlo con el empate de Libertad.

EL GOL DE LIBERTAD DE PARAGUAY PARA EMPATAR EL MARCADOR

Y es que, en el segundo tiempo, Libertad puso la paridad en el marcador en una acción que contó con la revisión de la tecnología por un posible fuera de juego de María Tamay, pero en últimas, no hubo absolutamente nada que pudiera impedir la definición cruzada por parte de la delantera paraguaya.

Aunque hubo incertidumbre por lado y lado con el uso de la video asistencia arbitral, no hubo ningún problema con la posición de la atacante que recibió un balón filtrado ante las defensoras del cuadro vallecaucano y María Tamay no titubeó para romper el arco defendido por Luisa Agudelo para emparejar el partido.

Libertad estuvo cerca de poner el segundo tanto con un centro que se fue cerrando y Luisa Agudelo alcanzó a tomar la pelota antes de que pasara la línea de gol. Un infortunado tanto que recibió el cuadro vallecaucano y que puso en paridad el partido.