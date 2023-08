[Video] Llanto desconsolado de Marcelo tras horrible lesión en Libertadores

El partido Argentinos Juniors vs Fluminense, por los octavos de final de la Copa Libertadores, terminó 1-1, aunque al final el resultado fue lo de menos. La fuerte lesión que sufrió el defensa argentino Luciano Sánchez acaparó toda la atención, y no fue para menos. Aunque todavía no se conoce el parte médico, seguramente Sánchez tendrá que estar muchos meses fuera de las canchas mientras se recupera.

La escena es impresionante. Todo empezó sobre el minuto 55, con una salida desde el fondo de Marcelo, lateral derecho de Fluminense, tras un pase de Germán Ezequiel Cano. Haciendo gala de su habilidad, el jugador brasileño eludió a dos rivales y, cuando ya se había alejado de ellos, Luciano Sánchez trató de cerrarlo.

Marcelo 'acarició' el balón con su pie izquierdo, que pasó a ser su apoyo para seguir con la jugada, pero terminó pisando la pierna izquierda de Sánchez, que se dobló en la rodilla. Cuando notó cómo había quedado su rival, Marcelo levantó la mano para pedir ayuda y se la llevó a la cara, acongojado.

Vea también: [Video] Terrible lesión: Marcelo reaccionó y le fracturó la pierna a un rival

Mientras el cuerpo médico y los jugadores de Argentinos Juniors auxiliaban a su compañero, el exjugador del Real Madrid seguía lamentándose y apoyaba su rostro sobre el muslo de André Trindade da Costa Neto para llorar y, al parecer, rezar. Marcelo estaba inconsolable.

El árbitro chileno Piero Maza le sacó la tarjeta roja al lateral al considerar que se trató de una falsa intencional. Sin embargo, muchos piensan que no fue así, que Marcelo simplemente no tuvo tiempo para frenar el pisotón debido a la velocidad de la jugada. Incluso, hinchas argentinos han salido a respaldar al brasileño: "no fue a propósito, él tiene que apoyar el pie", escribió en Instagram un usuario llamado facuwiater_.

Le puede interesar: [Video] Riquelme se salió de la línea y comparó a Fabra con Marcelo

Pero, más allá de la discusión, lo cierto es que Marcelo estaba muy afectado por la lesión de Luciano Sánchez.