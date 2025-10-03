[VIDEO] Luisa Agudelo evitó 'desastre' del Cali: mano salvadora en Libertadores

El Deportivo Cali dijo presente en la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina con la necesidad de sellar la clasificación para los cuartos de final y de ahí en más, saldar la deuda pendiente que tienen en sus anteriores tres experiencias. Las azucareras, actuales campeonas de la Liga BetPlay tendrán que clasificarse para la final y por qué no, ganarla.

Su debut fue muy diferente a lo que ha vivido en la Copa Libertadores en donde había mantenido puntaje perfecto. Aunque arrancó ganando con gol de Angie Salazar, Libertad de Paraguay le empató con María Tamay en el segundo tiempo. Minutos antes, se presentó una jugada clara por parte de las paraguayas y Luisa Agudelo respondió con creces.

Además de ser el debut del Deportivo Cali en esta cuarta experiencia por la Copa Libertadores, Luisa Agudelo también dio sus primeros pasos para destacarse a nivel internacional. Agudelo, que había salvado a las azucareras en la tanda de penales en la final contra Santa Fe, volvió a aparecer en el torneo continental con una gran atajada.

LA MANO SALVADORA DE LUISA AGUDELO EVITÓ UN GOLAZO

El partido no fue para nada sencillo para el Deportivo Cali, no solo por el empate final con el gol de María Tamay, sino que, en el segundo tiempo, las azucareras poco control y poco juego brindaron a lo largo de los 45 minutos finales. Les regalaron el balón al Libertad y ahí se gestó una acción clara.

Un mano a mano entre Luisa Agudelo y Ramona Martínez, goleadora de la selección paraguaya, pero en la acción encontró la mano salvadora de Agudelo. El remate se fue muy centrado y al cuerpo de la arquera vallecaucana, pero ahí es donde tiene que estar la calidad de una guardameta. Luisa salvó a su equipo cuando el Cali iba ganando por la mínima diferencia.

Sin embargo, la mano de Luisa Agudelo no pudo detener el empate por parte de Libertad que se salió con la suya y complicó al Cali en su debut que esperaba hacer lo mismo que en pasadas ediciones con la necesidad de sumar tres puntos en el arranque continental.