[Video] Miguel Ángel Borja en el ojo del huracán: polémica actitud en Libertadores

River Plate no logró la remontada en la serie de semifinales contra Atlético Mineiro, ya que el partido en el Estadio Monumental finalizó con un marcador de 0-0. Esto permitió a Atlético Mineiro clasificar a la final del torneo, manteniendo su ventaja global de 3-0.

Sin duda, la falta de gol fue más que evidente en el equipo y a la medida que pasaban los minutos se notaba aún más el desespero de River por lograr abrir el marcador y descontar en el global.

De hecho, el mismo entrenador del cuadro argentino, Marcelo Gallardo, reveló que la falta de definición de cara al arco le costó caro al equipo, dejando un claro mensaje para sus delanteros, entre ellos, el colombiano Miguel Ángel Borja.

"El gol no llegó. Cuando no llega el gol claramente se empieza a desinflar la ilusión y más allá que se nos empezó a hacer cuesta arriba, el equipo insistió hasta el final. Intentó generar por dentro, por fuera, dentro de las posibilidades que nos daba Mineiro. No tuvimos la conexión del gol. El esfuerzo lo hicimos", dio a conocer.

Sin embargo, una situación llama la atención de los aficionados tras el partido y es la pelea entre el delantero colombiano y Kranevitter, todo por una acción de juego en la que el colombiano terminó en el piso, pues Kranevitter lo levantó para acelerar el juego pero al colombiano no le gustó la forma en la que su compañero lo trato.

Aunque el problema no pasó a más, lo cierto es que mucho se ha hablado sobre la actitud de Miguel Ángel Borja cuando el equipo se encontraba perdiendo la serie.

De momento, Borja seguirá siendo parte del equipo Millonario pero no se descarta que Gallardo busque más referentes en el ataque o incluso llegue a aceptar alguna oferta para la salida del delantero.