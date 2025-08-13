[Video] Pelea en el Atanasio; hinchas de Nacional y Sao Paulo se fueron a los golpes

Decenas de fanáticos de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron un violento enfrentamiento a golpes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín tras el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 que el club colombiano y el brasileño empataron sin goles.



La policía antidisturbios de la ciudad de Medellín, sede del Atlético Nacional, desplegó un operativo para disolver la gresca y detuvo a varios seguidores de cada equipo, entre ellos a varios hombres que lucían camisetas del Sao Paulo, según las imágenes captadas por fotógrafos y cámaras de televisión.

