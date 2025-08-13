Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 08:31
[Video] Pelea en el Atanasio; hinchas de Nacional y Sao Paulo se fueron a los golpes
Las autoridades locales capturaron a varias personas involucradas en la trifulca.
Decenas de fanáticos de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron un violento enfrentamiento a golpes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín tras el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 que el club colombiano y el brasileño empataron sin goles.
La policía antidisturbios de la ciudad de Medellín, sede del Atlético Nacional, desplegó un operativo para disolver la gresca y detuvo a varios seguidores de cada equipo, entre ellos a varios hombres que lucían camisetas del Sao Paulo, según las imágenes captadas por fotógrafos y cámaras de televisión.
Enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Sao Paulo
El conflicto surgió minutos después del pitazo final del partido, donde los fanáticos de ambas formaciones, que habían comenzado con provocaciones a lo largo del encuentro, rebasaron una cuerda que había sido interpuesta para dividir a las barras uniformadas y se enfrentaron a golpes.
Habrá que esperar entonces si la Conmebol tomará acciones correctivas luego de esta situación, entidad que podría castigar al conjunto ‘verdolaga’ siendo el equipo responsable de la seguridad en su estadio.
#EsNoticia ¦ Al término del empate sin goles entre Atlético Nacional y São Paulo de Brasil, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, se registraron incidentes entre hinchas en la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, en Medellín. #Colombia pic.twitter.com/QywMlu2OIL— DiariOriente (@diarioriente) August 13, 2025
Tras el gol de Nacional, a esta hora hay desórdenes en la tribuna norte y occidental. pic.twitter.com/CNVkXgROu8— ᴊᴜᴀɴᴄʜᴏ🥇🎱 (@juanchoserrano_) September 27, 2024
Edwin Cardona erró dos penaltis en el partido
Atlético Nacional fue superior a su rival y tuvo varias opciones de anotar gol, sin embargo, el equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi no fue eficaz en el arco contrario pese a estrellar dos pelotas en los palos y errar dos cobros de penalti, donde el volante Edwin Cardona no pudo celebrar.
Tras el 0-0 en el partido de ida, todo queda muy abierto para resolverse en el juego de vuelta, donde Atlético Nacional visitará Sao Paulo el próximo martes 19 de agosto a partir de las 7:30 de la noche (hora de Colombia), duelo que se llevará a cabo en el mítico estadio Morumbi.
