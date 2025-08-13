Cargando contenido

Atlético Nacional y Sao Paulo en duelo por la Copa Libertadores 2025
Futbolistas de Atlético Nacional y Sao Paulo / Hinchas en la tribuna del Estadio Atanasio Girardot
AFP
Copa Libertadores
Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 08:31

[Video] Pelea en el Atanasio; hinchas de Nacional y Sao Paulo se fueron a los golpes

Las autoridades locales capturaron a varias personas involucradas en la trifulca.

Decenas de fanáticos de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron un violento enfrentamiento a golpes en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín tras el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 que el club colombiano y el brasileño empataron sin goles. 
 
La policía antidisturbios de la ciudad de Medellín, sede del Atlético Nacional, desplegó un operativo para disolver la gresca y detuvo a varios seguidores de cada equipo, entre ellos a varios hombres que lucían camisetas del Sao Paulo, según las imágenes captadas por fotógrafos y cámaras de televisión. 

Enfrentamiento entre hinchas de Nacional y Sao Paulo

El conflicto surgió minutos después del pitazo final del partido, donde los fanáticos de ambas formaciones, que habían comenzado con provocaciones a lo largo del encuentro, rebasaron una cuerda que había sido interpuesta para dividir a las barras uniformadas y se enfrentaron a golpes. 

Habrá que esperar entonces si la Conmebol tomará acciones correctivas luego de esta situación, entidad que podría castigar al conjunto ‘verdolaga’ siendo el equipo responsable de la seguridad en su estadio. 

Edwin Cardona erró dos penaltis en el partido 

Atlético Nacional fue superior a su rival y tuvo varias opciones de anotar gol, sin embargo, el equipo dirigido por el técnico Javier Gandolfi no fue eficaz en el arco contrario pese a estrellar dos pelotas en los palos y errar dos cobros de penalti, donde el volante Edwin Cardona no pudo celebrar. 

Tras el 0-0 en el partido de ida, todo queda muy abierto para resolverse en el juego de vuelta, donde Atlético Nacional visitará Sao Paulo el próximo martes 19 de agosto a partir de las 7:30 de la noche (hora de Colombia), duelo que se llevará a cabo en el mítico estadio Morumbi. 

Fuente
Agencia EFE / Antena 2
