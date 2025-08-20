[Video] Peñarol acaba con Wilmar Roldán; pitó polémico penalti en Libertadores

Polémico penalti sancionado por Wilmar Roldán perjudicó a Peñarol

Cuando el partido iba 1-1 al minuto 80, el ingresado colombiano Duván Vergara sacó un remate que despejó el portero chileno Brayan Cortés, pero la pelota quedó en el área y Emanuel Gularte tocó por la espalda a Adrián Martínez para que el juez Wilmar Roldán marcara un penalti protestado por todo Peñarol.

Muchas críticas llegaron por parte del conjunto uruguayo en contra del juez antioqueño, donde jugadores de Peñarol calificaron muy mal aquella determinación de Roldán.

"No me gusta hablar de los árbitros, pero sinceramente fue un desastre. Un penal que solo él vio, después nadie lo vio en el estadio. No sabe a quién se lo cobró. Y bueno, qué va a ser, hay que seguir trabajando ahora. Siento que nos echaron de la copa", manifestó el delantero de Peñarol, David Terans.