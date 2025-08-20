Actualizado:
[Video] Peñarol acaba con Wilmar Roldán; pitó polémico penalti en Libertadores
El árbitro colombiano es acusado de la eliminación del cuadro charrúa.
Con un gol en el último minuto de juego, Racing Club se impuso por 3-1 ante Peñarol para revertir la desventaja del partido de ida y sellar el pasaporte a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, duelo donde el árbitro colombiano Wilmar Roldán fue altamente criticado por un polémico penalti.
Un doblete de Adrián ‘Maravilla’ Martínez (m.7 y m.83) (el segundo de penalti) y el agónico de Franco Pardo (m.93) le permitió al equipo de Gustavo Costas imponerse ante un rival que había logrado el transitorio empate a través de Nahuel Herrera (m.15).
Polémico penalti sancionado por Wilmar Roldán perjudicó a Peñarol
Cuando el partido iba 1-1 al minuto 80, el ingresado colombiano Duván Vergara sacó un remate que despejó el portero chileno Brayan Cortés, pero la pelota quedó en el área y Emanuel Gularte tocó por la espalda a Adrián Martínez para que el juez Wilmar Roldán marcara un penalti protestado por todo Peñarol.
Muchas críticas llegaron por parte del conjunto uruguayo en contra del juez antioqueño, donde jugadores de Peñarol calificaron muy mal aquella determinación de Roldán.
"No me gusta hablar de los árbitros, pero sinceramente fue un desastre. Un penal que solo él vio, después nadie lo vio en el estadio. No sabe a quién se lo cobró. Y bueno, qué va a ser, hay que seguir trabajando ahora. Siento que nos echaron de la copa", manifestó el delantero de Peñarol, David Terans.
❌NO ES PENAL— Arbitraje Uruguayo (@ArbitrajeU) August 20, 2025
El jugador "Maravilla Martínez" de Racing siente el contacto de Gularte y se deja caer.
Error grande del árbitro Wilmar Roldán que sanciona penal y del VAR🖥️ Juan Lara que no corrige e inciden directamente en el resultado del partido🤦pic.twitter.com/fWxo2smtUD
“El penalti tuvo mucho peso en el resultado”
El director técnico Diego Aguirre habló en rueda de prensa y tampoco evitó referirse al polémico penalti, anotación que según el entrenador influyó en la posterior eliminación.
"Desde mi punto de vista no fue penal, si vas a cobrar ese, tenés que cobrar 10 penales por partido. Les quiero preguntar a ustedes. Es un toque. ¿Alguien no coincide con eso? Para mí no fue y es determinante en el resultado, si vamos a cobrar eso... la verdad duele bastante", dijo Aguirre.
"Ya está, ya dije lo que tenía que decir. Tuvo demasiado peso el penal ese en que hayamos quedado eliminados. Yo no soy de hablar de eso, pero todo el esfuerzo y lo que mostró el equipo, por algo que no fue, me parece muy injusto", añadió el DT charrúa.
