Pese a esto, los ataques del equipo de Brasil seguían marcando la tendencia en el juego y lo cierto es que un tiro libre al final del primer tiempo daría de que hablar.

VAR anula gol de Corinthians

Un centro al área desde sector izquierdo generó peligro en el arco de Luisa Agudelo pues Corinthians consiguió que una de sus jugadoras conectara el esférico ante la salida de la portera azucarera, ante el rebote se anotó el primer gol de la final, pero lo cierto es que minutos después el VAR llamó a la central del compromiso para que revisara la acción ante un fuera de lugar en el momento en el que se ejecutó el tiro libre.

De esta forma, Marta Fortunato anuló la anotación y Deportivo Cali y Corinthians terminaron el primer tiempo de la final de la Copa Libertadores sin goles y con una acción que las brasileras reclamaban como gol, lo que pudo cambiar el destino del juego.