[Video] Polémica en la Libertadores Femenina: el VAR anula gol y salva al Cali
El cierre del primer tiempo de la final contó con una acción dudosa.
Deportivo Cali vivió una jornada más que intensa al enfrentar a Corinthians en el marco de la final de la Copa Libertadores Femenina, en donde el cuadro azucarero llegaba tras vencer a Colo Colo en semifinales desde el punto penal.
El compromiso representó varios problemas para el cuadro colombiano en los primeros minutos ante los múltiples ataques de Corinthians desde diferentes puntos de la zona de la cancha, pero lo cierto es que la buena actuación de la pareja de centrales y de la portera Luisa Agudelo dieron tranquilidad a las azucareras.
🏆💚 ¡El VAR dice que no hay gol de las brasileras y la final sigue empatada en el cierre del primer tiempo!#LibertadoresFemxWIN pic.twitter.com/y4dl8ZxSUP— Win Sports (@WinSportsTV) October 18, 2025
Pese a esto, los ataques del equipo de Brasil seguían marcando la tendencia en el juego y lo cierto es que un tiro libre al final del primer tiempo daría de que hablar.
VAR anula gol de Corinthians
Un centro al área desde sector izquierdo generó peligro en el arco de Luisa Agudelo pues Corinthians consiguió que una de sus jugadoras conectara el esférico ante la salida de la portera azucarera, ante el rebote se anotó el primer gol de la final, pero lo cierto es que minutos después el VAR llamó a la central del compromiso para que revisara la acción ante un fuera de lugar en el momento en el que se ejecutó el tiro libre.
De esta forma, Marta Fortunato anuló la anotación y Deportivo Cali y Corinthians terminaron el primer tiempo de la final de la Copa Libertadores sin goles y con una acción que las brasileras reclamaban como gol, lo que pudo cambiar el destino del juego.
