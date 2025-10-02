Actualizado:
Jue, 02/10/2025 - 19:26
[VIDEO] Santa Fe va directo al Puskás: golazo de Daniela Garavito en Libertadores
La volante del cuadro cardenal dio el golpe con un tiro libre directo.
Independiente Santa Fe paseó a Always Ready en el debut de la Copa CONMEBOL Libertadores Femenina. Las actuales subcampeonas de la Liga BetPlay Femenina se encontraron con un escenario ideal en la primera jornada contra un rival de menos envergadura en el papel.
Justamente, en el partido se vio reflejado la categoría de Santa Fe que puso toda la carne al asador en busca de revertir la negativa historia de subcampeonatos en la Copa Libertadores. Contra Always Ready, y después del empate a un tanto entre Independiente del Valle y Corinthians que abrió el torneo internacional dieron el golpe al primer minuto.
Karla Viancha, Ysaura Viso y María Nela Carvajal pusieron los primeros tres goles y lo mejor estaba por llegar en una tarde noche en Argentina llena de emociones. Sobre los 26 minutos, el cuadro cardenal se metió directamente a los Premios Puskás con un golazo categórico de Laura Daniela Garavito con un tiro libre desde muy lejos que colgó a la guardameta de Always Ready.
¡PERO QUÉ PEDAZO DE GOL DE DANIELA GARAVITO! Las 'Leonas' anotan el 4-0 con un tremendo remate de media distancia. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/6P8AiVVKmZ— Win Sports (@WinSportsTV) October 2, 2025
EL GOLAZO DE DANIELA GARAVITO
En medio de un partido de goles, Daniela Garavito se animó a demostrar su categoría con un riflazo ideal para poner el cuarto tanto, justo después de que el VAR hiciera su tarea y le negara el gol a Mariana Muñoz que quería estrenarse en su llegada a la institución cardenal.
Una falta casi desde media cancha fue la llave para que Daniela Garavito sacara un remate imposible para la arquera de Always Ready y significara el cuarto gol de Independiente Santa Fe. Daniela Garavito ya había dado de qué hablar en la Liga BetPlay con goles similares y con una anotación olímpica desde el banderín del córner.
Minutos después, Ysaura Viso marcó el quinto tanto que fue anulado por el VAR de nueva cuenta por una mano en este caso. Sin duda alguna, el gol de Daniela Garavito podría pelear para el Premio a la mejor anotación del año. Fue en una competencia internacional y de gran factura para pensar en competir de lleno en ese reconocimiento.
Sobre los 48 minutos del segundo tiempo, un tiro libre de Viviana Acosta fue definitivo. La arquera dejó un rebote corto que recentró Ysaura Viso y Mariana Muñoz cabeceó al fondo.
El séptimo llegó por medio del punto penal en un cobro de Karen Hernández que, pese al manoteo de la golera, fue imposible detener la ejecución.
Minutos más tarde, Karla Viancha recibió un pase en el área para decretar el sexto gol por parte de Independiente Santa Fe. Una goleada que está cerca a ser la más holgada en la historia del club en la Copa Libertadores.
¡QUINTO GOL Y GOLEADA DE SANTA FE! Mariana Muñoz pone el 5-0 en el arranque del segundo tiempo ante Always Ready. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/SlGWtvArAg— Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2025
¡KARLA VIANCHA PONE EL 6-0 A FAVOR DE SANTA FE! #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/XN1nz2kHhm— Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2025
¡LLEGÓ EL 7-0 DE SANTA FE! Karen Hernández de penal anota el séptimo del partido. #LibertadoresFemxWIN 🦁🔴🏆🔥 pic.twitter.com/BitWVX4fYF— Win Sports (@WinSportsTV) October 3, 2025
