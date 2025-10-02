[VIDEO] Santa Fe va directo al Puskás: golazo de Daniela Garavito en Libertadores

EL GOLAZO DE DANIELA GARAVITO

En medio de un partido de goles, Daniela Garavito se animó a demostrar su categoría con un riflazo ideal para poner el cuarto tanto, justo después de que el VAR hiciera su tarea y le negara el gol a Mariana Muñoz que quería estrenarse en su llegada a la institución cardenal.

Una falta casi desde media cancha fue la llave para que Daniela Garavito sacara un remate imposible para la arquera de Always Ready y significara el cuarto gol de Independiente Santa Fe. Daniela Garavito ya había dado de qué hablar en la Liga BetPlay con goles similares y con una anotación olímpica desde el banderín del córner.

Minutos después, Ysaura Viso marcó el quinto tanto que fue anulado por el VAR de nueva cuenta por una mano en este caso. Sin duda alguna, el gol de Daniela Garavito podría pelear para el Premio a la mejor anotación del año. Fue en una competencia internacional y de gran factura para pensar en competir de lleno en ese reconocimiento.

Sobre los 48 minutos del segundo tiempo, un tiro libre de Viviana Acosta fue definitivo. La arquera dejó un rebote corto que recentró Ysaura Viso y Mariana Muñoz cabeceó al fondo.

El séptimo llegó por medio del punto penal en un cobro de Karen Hernández que, pese al manoteo de la golera, fue imposible detener la ejecución.

Minutos más tarde, Karla Viancha recibió un pase en el área para decretar el sexto gol por parte de Independiente Santa Fe. Una goleada que está cerca a ser la más holgada en la historia del club en la Copa Libertadores.