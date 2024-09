[VIDEO] Wilmar Roldán sin piedad con Jhon Arias: esta fue su decisión

Una de las llaves de las semifinales de la Copa CONMEBOL Libertadores se definió este miércoles. River Plate esperaba rival entre Fluminense o Atlético Mineiro, un duelo de brasileños en busca de la clasificación a la siguiente fase.

Además de la clasificación que estaba en juego, los colombianos, Jhon Arias y Kevin Serna buscaban guiar la victoria de Fluminense con el arbitraje de Wilmar Roldán y de terna colombiana en el VAR y asistentes. Habitualmente, a Roldán se le han asignado los partidos más importantes y esta no fue la excepción.

Vea también: Confirmado: habrá nuevo campeón en la Copa Libertadores 2024

La polémica estuvo presente desde los primeros minutos y justamente, con un compatriota. Wilmar Roldán se encaró con Jhon Arias que le pedía explicaciones por una pena máxima clarísima, que el jugador de la Selección Colombia cometió. Una mano extendida en un centro de Guilherme Arana sobre los primeros cinco minutos que el juez central antioqueño no dudó en señalar como pena máxima.

Al cobro fue Hulk que dilapidó la oportunidad con la atajada de Fabio para mantener los ceros y la clasificación por el partido de la ida. Wilmar Roldán consultó a sus ayudantes del VAR que le dieron la derecha y llegó la oportunidad para el goleador del Mineiro.

ASÍ FUE LA JUGADA ENTRE LOS COLOMBIANOS EN LA COPA LIBERTADORES

La mano de Jhon Arias fue clara y como era de esperarse, Wilmar Roldán no tuvo piedad frente a su compatriota dictaminando la pena máxima. Arias protagonizó una larga discusión con el juez central argumentándole que no era sancionable. No obstante, Wilmar se fue con la suya y no les puso mayor atención a los reclamos del extremo.

Le puede interesar: [Video] Marcelo y futbolista colombiano protagonizan pelea en Copa Libertadores

Afortunadamente para Jhon Arias, la oportunidad de Hulk fue negada por Fabio. Aunque falló, fue el Atlético Mineiro quien se quedó con la victoria y a la postre, con la clasificación a la siguiente fase con un certero 2-0.