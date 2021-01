Nuevamente Sebastián Villa despertó una polémica en Argentina. El jugador de Boca Juniors protagonizó un video que se filtró en redes sociales donde se ve celebrando un cumpleaños al ritmo de Diomedes Díaz, tras la eliminación del 'xeneize' en las semifinales de la Copa Libertadores ante el Santos de Brasil.

Los hinchas del club de Buenos Aires no tardaron en criticarlo con todo y señalarlo como un futbolista irresponsable; además recordaron que todavía no se ha conocido la sentencia del juez sobre el supuesto maltrato del jugador a su expareja, Daniela Cortés.

Y Si, es Sebastián Villa. Que apenas 24hs después está en un Cumple.

Hagan lo que quieran, ya nos dimos cuenta que algunos NO sienten la Camiseta. Pero NO se pongan a publicar xq el DOLOR que siente el hincha UDS NO TIENEN IDEA!!

Tampoco entienden lo que es BOCA. pic.twitter.com/iiouITxMea — Xeneixe (@EstebanPol6) January 15, 2021

En el video, Villa aparece bailando alegremente mientras festejaba un cumpleaños. Junto al extremo de Boca aparece una mujer que lo abraza constantemente.

El jugador antioqueño no tuvo un buen compromiso en la Libertadores. Villa ganó solo cuatro de sus 15 duelos y perdió 27 pelotas. No brilló, se vio distraído, no estuvo comprometido en el compromiso, su labor en marca no fue importante para evitar que Santos atacara por la banda.

Sobre el futuro deportivo del ‘cafetero’, todavía se desconoce porque la dirigencia del ‘xeneize’ empezará a tomar decisiones dependiendo de lo que ocurra la final de la Copa Maradona este domingo ante Banfield.