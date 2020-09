Vuelve la Copa Libertadores: programación, fecha, hora y TV de todos los partidos

Luego de casi seis meses de espera, este martes 15 de septiembre regresa la Copa Libertadores con su programa de la tercera fecha de la fase de grupos con numerosos partidos y la presencia de los clubes de todos los países. Conmebol espera hacer un torneo muy rápido para cumplir con el cronograma.

Programación Copa Libertadores:

Martes 15 de septiembre:



5:15pm (hora de Colombia) Jorge Wilstermann (Bol) vs Atlético Paraneanse (Bra)

5:15pm Colo Colo (Chi) vs Peñarol (Uru)

7:30pm Binacional (Per) vs Liga de Quito (Ecu)

7:30pm Santos (Bra) vs Olimpia (Par)

Miércoles 16 de septiembre:

5:15pm Estudiantes de Mérida (Ven) vs Alianza Lima (Per)

5:15pm Internacional (Bra) vs América de Cali (Col)

7:30pm Bolívar (Bol) vs Palmeiras (Bra)

7:30pm Independiente Medellín (Col) vs Caracas (Ven)

7:30pm Universidad Católica (Chi) vs Gremio (Bra)

Jueves 17 de septiembre

3pm: Racing (Arg) vs Nacional (Uru)

5pm: Defensa y Justicia (Arg) vs Delfín (Ecu)

5pm: Sao Pablo (Bra) vs River Plsate (Arg)

7pm Independiente del Valle (Ecu) vs Flamengo (Bra)

7pm: Libertad (Par) vs Boca Juniors (Arg)

9pm: Barcelona (Ecu) vs Junior (Col)

9pm: Guaraní (Par) vs Tigre (Arg)

Los horarios corresponden a Colombia, Ecuador y Perú. Los juegos serán transmitidos por medio de las tres señales de ESPN y las tres señales de Fox Sports para Latinoamérica. También en ESPN Play.