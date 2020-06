Wílder Medina guarda como uno de sus más grandes tesoros el regalo que le dio Ronaldo

Wílder Medina revivió su pasado como jugador del Deportes Tolima. En diálogo con los Dueños del Balón por La Cariñosa 1.420 y Alerta Tolima, el jugador aprovechó para dar su versión de ciertos hechos ocurridos en su paso por el conjunto 'pijao'.

Uno de varios episodios fue el acontecido en 2010 cuando el equipo dirigido en aquel entonces por Hernán Torres llegó a la final con el Once Caldas, comandado por Juan Carlos Osorio. El exdelantero se refirió al tema premios ofrecido por la directiva esa vez.

"Mis compañeros quizá no lo digan pero yo sí. En el partido de la final ante Once Caldas nos cambiaron el premio, que no había dinero y otras cosas. Fue un error, nos hubiesen dicho una mentira, jugábamos y después que pasara lo que pasara, pero eso desmotivó" , dijo el futbolista nacido en Puerto Nare, Antioquia.