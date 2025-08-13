Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 18:47
A qué hora y cómo VER EN VIVO Alianza Lima vs U Católica Copa Sudamericana
Los peruanos buscan pegar primero en la serie para ir con ventaja a Ecuador.
Este miércoles 13 de agosto de 2025, el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, será testigo del cruce entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
El conjunto peruano llega envalentonado tras eliminar a Gremio de Porto Alegre en los playoffs de acceso a esta fase: un contundente triunfo 2-0 en Lima y un empate 1-1 en Brasil les permitió firmar una épica clasificación. A nivel local, su rendimiento es más irregular: en el Torneo Clausura, los íntimos suman ocho puntos y marchan quintos, a cinco unidades de los líderes.
Enfrente está la Universidad Católica de Ecuador, que se ha consolidado yendo invicta en la fase de grupos de la Sudamericana, terminando primera en el Grupo B por encima de Defensa y Justicia, Vitória y Cerro Largo No obstante, su trayecto en el torneo local no es tan brillante: marchan en la octava posición con 35 puntos.
Horarios y transmisión:
El balón comenzará a rodar desde las 19:30 horas (Perú y Ecuador). El partido podrá verse en territorio peruano y algunos países sudamericanos vía ESPN, Disney+ y DSports, según la región.
Aspectos tácticos y figuras a seguir:
-
Alianza Lima, bajo la dirección de Néstor Gorosito, contará con la presencia del goleador Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Kevin Quevedo y potencialmente Hernán Barcos desde el banco. Las bajas incluyen a Carlos Zambrano (suspendido), Piero Cari y Pablo Lavandeira (lesionados). Se menciona también el ingreso de Alessandro Burlamaqui en el medio campo.
-
Universidad Católica, dirigida por Diego Martínez, presenta un equipo compacto con Byron Palacios como principal amenaza ofensiva —máximo goleador del torneo local—, respaldado por jugadores como Emiliano Clavijo e Ismael Díaz. Su entrenador ha destacado el nivel del rival peruano, calificándolo como “uno de los mejores Alianza Lima de los últimos años”.
𝑿𝑰 𝑨𝒍𝒊𝒏𝒆𝒂𝒄𝒊𝒐́𝒏 𝑶𝒇𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍. ⚪️🔵— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) August 13, 2025
Este es el 11 titular para el partido ante @UCatolicaEC en casa por los 𝒐𝒄𝒕𝒂𝒗𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍- 𝒊𝒅𝒂 de la @Sudamericana. #ConAlianzaSiempre#VamosPorMás#ReafirmaTuLeALtad pic.twitter.com/ffRVl5cl4d
