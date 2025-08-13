A qué hora y cómo VER EN VIVO Alianza Lima vs U Católica Copa Sudamericana

Este miércoles 13 de agosto de 2025, el Estadio Alejandro Villanueva, más conocido como Matute, será testigo del cruce entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, correspondiente al partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto peruano llega envalentonado tras eliminar a Gremio de Porto Alegre en los playoffs de acceso a esta fase: un contundente triunfo 2-0 en Lima y un empate 1-1 en Brasil les permitió firmar una épica clasificación. A nivel local, su rendimiento es más irregular: en el Torneo Clausura, los íntimos suman ocho puntos y marchan quintos, a cinco unidades de los líderes.

Enfrente está la Universidad Católica de Ecuador, que se ha consolidado yendo invicta en la fase de grupos de la Sudamericana, terminando primera en el Grupo B por encima de Defensa y Justicia, Vitória y Cerro Largo No obstante, su trayecto en el torneo local no es tan brillante: marchan en la octava posición con 35 puntos.

Horarios y transmisión:

El balón comenzará a rodar desde las 19:30 horas (Perú y Ecuador). El partido podrá verse en territorio peruano y algunos países sudamericanos vía ESPN, Disney+ y DSports, según la región.

Aspectos tácticos y figuras a seguir: