A qué hora y cómo VER EN VIVO América vs Racing (U) HOY 27 de mayo - Copa Sudamericana

Se disputa la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, y por la zona C se enfrentan América de Cali y Racing de Montevideo en el Pascual Guerrero. Los locales luchan por meterse a los 'playoffs' y los visitantes -ya eliminados- por al menos no irse sin puntos de esta competición.

América llega en la tercera posición de la zona con siete unidades, y ya no tiene posibilidad de ser líder y asegurar su puesto directo en octavos. Lo que sí puede es ir a 'playoffs', y para ello deberá ganar y esperar que Corinthians no le gane a Huracán en Buenos Aíres, o empatar y que los brasileños pierdan.

Racing no tiene puntos en este grupo y por esta razón no puede aspirar a la clasificación, por lo que viajó a Cali con la intención de al menos sumar una unidad que le permita no irse en blanco de esta edición de la Copa Sudamericana.

Es pertinente recordar que el sorteo para definir los cruces de octavos de final y de playoffs de Copa Sudamericana se efectuará el próximo lunes 2 de junio en Paraguay.