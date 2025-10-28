A qué hora y cómo VER EN VIVO Atlético Mineiro vs Independiente del Valle HOY martes 28 de octubre

Atlético Mineiro e Independiente del Valle definirán este martes 28 de octubre al primer finalista de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo que promete emociones fuertes en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, desde las 7:30 p. m.

El equipo brasileño parte con una ligera ventaja por jugar en casa, aunque la serie está totalmente abierta tras el empate 1-1 en el partido de ida disputado en Quito. En aquella ocasión, Mineiro se adelantó con gol de Hulk, pero el conjunto ecuatoriano igualó por intermedio de Michael Hoyos.

Dirigido por Jorge Sampaoli, Atlético Mineiro confía en su poder ofensivo y en el respaldo de su afición para volver a una final continental. Sin embargo, Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana en 2019 y 2022, llega con experiencia y ambición.

El ganador de esta llave se enfrentará en la gran final al vencedor del cruce entre Lanús y Universidad de Chile, que se definirá el jueves.