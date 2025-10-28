Actualizado:
Mar, 28/10/2025 - 18:33
A qué hora y cómo VER EN VIVO Atlético Mineiro vs Independiente del Valle HOY martes 28 de octubre
Se define el primer finalista de la Copa Sudamericana 2025.
Atlético Mineiro e Independiente del Valle definirán este martes 28 de octubre al primer finalista de la Copa Sudamericana 2025, en un duelo que promete emociones fuertes en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte, desde las 7:30 p. m.
El equipo brasileño parte con una ligera ventaja por jugar en casa, aunque la serie está totalmente abierta tras el empate 1-1 en el partido de ida disputado en Quito. En aquella ocasión, Mineiro se adelantó con gol de Hulk, pero el conjunto ecuatoriano igualó por intermedio de Michael Hoyos.
Dirigido por Jorge Sampaoli, Atlético Mineiro confía en su poder ofensivo y en el respaldo de su afición para volver a una final continental. Sin embargo, Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana en 2019 y 2022, llega con experiencia y ambición.
El ganador de esta llave se enfrentará en la gran final al vencedor del cruce entre Lanús y Universidad de Chile, que se definirá el jueves.
Atlético Mineiro vs Independiente del Valle: cómo VER EN VIVO HOY martes 28 de octubre
El partido Atlético Mineiro vs Independiente del Valle por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 se disputará este martes 28 de octubre a partir de las 19:30 (hora ecuatoriana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney +, y sus emociones se podrán seguir a través de Antena2.com.
Horarios del partido:
Colombia, Ecuador y Perú: 19:30
Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 21:30
Bolivia y Venezuela: 20:30
Estados Unidos: 18:30 (D.C. y Florida) - 19:30 (Chicago) - 16:30 (Los Ángeles)
México: 18:30
España: 01:30
