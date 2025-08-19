Actualizado:
Mar, 19/08/2025 - 14:49
A qué hora y cómo VER EN VIVO Huracán vs Once Caldas HOY 19 de agosto - Copa Sudamericana
Siga las emociones del partido que se disputará en el Tomás Adolfo Ducó.
El estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario en el que Huracán reciba a Once Caldas este jueves, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En la ida, los colombianos ganaron 1-0 con gol de Dayro Moreno.
El Blanco Blanco parte con una ligera ventaja tras lo sucedido en la ida en Manizales, pero sabe que nada está definido frente a un rival que viene teniendo un buen desempeño en el torneo argentino.
El equipo argentino quiere aprovechar el apoyo de su hinchada para darle vuelta a la serie y dar un paso hacia los cuartos de final, en una temporada donde ha priorizado la competencia continental. Huracán llega con un bloque sólido en defensa, aunque con la presión de ser favorito en casa.
Por su parte, Once Caldas viajó con la ilusión de dar el golpe y volver a instalarse entre los ocho mejores del continente. El Blanco Blanco necesita apostarle a mantener el cero en su arco para acceder a cuartos de final.
Huracán vs Once Caldas: cómo VER EN VIVO HOY martes 19 de agosto
El partido entre Huracán y Once Caldas por la vuelta de octavos de final de Copa Sudamericana se disputará este martes 19 de agosto a partir de las 17:00 (hora colombiana) y 19:00 (hora argentina). El duelo se podrá ver en DirecTV Sports, Espn Argentina, y Disney Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de las dos equipos.
Horarios del partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 17:00
Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00
Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00
Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)
México: 16:00
España: 00:00
Fuente
Antena 2