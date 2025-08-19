A qué hora y cómo VER EN VIVO Huracán vs Once Caldas HOY 19 de agosto - Copa Sudamericana

El estadio Tomás Adolfo Ducó será el escenario en el que Huracán reciba a Once Caldas este jueves, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. En la ida, los colombianos ganaron 1-0 con gol de Dayro Moreno.

El Blanco Blanco parte con una ligera ventaja tras lo sucedido en la ida en Manizales, pero sabe que nada está definido frente a un rival que viene teniendo un buen desempeño en el torneo argentino.

El equipo argentino quiere aprovechar el apoyo de su hinchada para darle vuelta a la serie y dar un paso hacia los cuartos de final, en una temporada donde ha priorizado la competencia continental. Huracán llega con un bloque sólido en defensa, aunque con la presión de ser favorito en casa.

Por su parte, Once Caldas viajó con la ilusión de dar el golpe y volver a instalarse entre los ocho mejores del continente. El Blanco Blanco necesita apostarle a mantener el cero en su arco para acceder a cuartos de final.