Independiente del Valle y Once Caldas se enfrentan por la Copa Sudamericana 2025
Futbolistas de Independiente del Valle y Once Caldas
AFP
Copa Sudamericana
Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 17:49

A qué hora y cómo VER EN VIVO Ind. del Valle vs. Once Caldas HOY 17 de septiembre

El equipo de Manizalez visita territorio ecuatoriano.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas 

El partido de ida de uno de los cruces de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia y Sudamérica por ESPN y la señal en ‘streaming’ de Disney+. 

En Estados Unidos se podrá disfrutar del compromiso sintonizando Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS o Tubi; de igual manera, se podrá ver el partido por la página web de Bet365 para los suscriptores de esta casa de apuestas. 

Más horarios para ver el partido:                           

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 

ET Estados Unidos: 20:30 horas                                      

PT Estados Unidos: 17:30 horas. 

Fuente
Antena 2
