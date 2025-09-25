A qué hora y cómo VER EN VIVO U de Chile vs Alianza Lima HOY 25 de septiembre - Copa Sudamericana

Universidad de Chile afronta este jueves 25 de septiembre un partido decisivo ante Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro será en el estadio Nacional de Santiago, donde el equipo chileno buscará sacar ventaja con el apoyo de su gente.

En la ida, disputada en Lima, el marcador terminó 0-0, por lo que la serie llega completamente abierta y cualquier detalle puede marcar la diferencia. Tanto la U como su rival llegan con la ilusión intacta de clasificar a semifinales.

El técnico del conjunto chileno confía en el buen momento de varios de sus jugadores clave, mientras que el equipo visitante se aferra a su solidez defensiva y a la posibilidad de golpear en los contragolpes. Será un choque de estilos en el que la presión recae principalmente sobre la U.

El ganador de este duelo se enfrentará en semifinales a Lanús, que eliminó a Fluminense en una serie marcada por incidentes. Así, en Santiago se definirá no solo un cupo a la próxima fase, sino también el rival del Granate en la penúltima instancia del torneo.