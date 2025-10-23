A qué hora y cómo VER EN VIVO Universidad de Chile vs Lanús HOY jueves 23 de octubre - Sudamericana

Universidad de Chile y Lanús se enfrentarán este jueves 23 de octubre en el estadio Nacional de Santiago, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. Será un duelo cargado de historia, emoción y expectativas entre dos equipos que sueñan con alcanzar la gran final del certamen continental.

Puede leer: Tadej Pogacar definió las carreras que correrá en 2026

Los Leones llegan motivados luego de una destacada campaña en el torneo, en la que dejaron en el camino a Alianza Lima en los cuartos de final. Con una afición que promete llenar las gradas, La U buscará aprovechar su localía para tomar ventaja antes de viajar a Argentina.

Por su parte, el Granate llega con la moral en alto tras eliminar a Fluminense, uno de los grandes favoritos del campeonato. Lanús ha mostrado solidez defensiva y eficacia ofensiva, convirtiéndose en un rival peligroso fuera de casa.

El partido de vuelta se jugará la próxima semana en territorio argentino, donde se definirá a uno de los finalistas de la Sudamericana 2025.