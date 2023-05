"Ahí no se podía jugar fútbol": Gamero criticó la cancha y dio su estrategia para vencer a Peñarol

Millonarios derrotó 3-1 a Peñarol por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana y quedó a punto de matricularse en los octavos de final del torneo, en un partido suspendido durante más de una hora por un diluvio en Bogotá.

La primera parte se disputó normalmente y Millonarios se fue adelante con un tanto del defensor Jorge Arias, otro en propia puerta de Hernán Menosse y un 'riflazo' del canterano Luis Paredes.

Vea también: Millonarios 'le dio un baño' a Peñarol: goles, victoria y lluvia incesante en Sudamericana

Peñarol descontó con un penalti de Matías Arezo al 49' y diez minutos después el árbitro venezolano Alexis Herrera detuvo el compromiso por una fuerte tormenta que se había desatado en el entretiempo y que empantanó por completo la grama del Estadio El Campín.

Decenas de trabajadores se esforzaron para drenar el césped, y una vez este se reanudó -ya en la madrugada del día siguiente-, se generó un duelo con más ganas que técnica, pues era casi imposible jugar en una cancha muy maltratada recientemente.

Una vez terminó el partido, Alberto Gamero atendió a la prensa y comentó que "fue un partido de dos facetas. Jugamos bien en la primera parte, tuvimos seguridad en la parte defensiva y buen juego por las bandas".

No obstante, el entrenador de Millonarios dio a conocer que "cuando se reanudó, le dije a ellos (jugadores) que ahí no se podía jugar fútbol, que había que jugar directo, no se podían hacer más de dos toques y que tocaba estar concentrados y lanzar bien", revelando su estrategia para culminar de buena forma el duelo.

Eso sí, Gamero dio a conocer que "Peñarol no vino a regalar nada, hicimos un buen partido y ganamos bien. Estamos tranquilos en este grupo y esperar a clasificar en estos dos partidos (contra Defensa y Justicia, y América Mineiro en condición de visitante)".

Ahora, en cuanto al planteamiento, el entrenador de Millonarios comentó: "Sabemos que cuando están Cataño y Cortés hay la misma estructura, pero nos dan cosas diferentes, ellos son más de elaboración. No tratamos de cambiar la idea, juegue quien juegue, a Paredes y Beckham les pedimos que se asocien y a Cataño/Cortes velocidad".

Le puede interesar: Millonarios lidera y se acerca a octavos de Sudamericana: así va la tabla del grupo F

Por último, Alberto Gamero reconoció que a los jugadores jóvenes "yo los llevo poco a poco, hoy pueden jugar muy bien y al otro día los saco y van al banco, esa es la forma de llevarlos bien a ellos sin darles la responsabilidad de que cuando juegan un partido mal los voy a borrar en seguida".