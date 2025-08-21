Alianza Lima recibiría buena noticia en Sudamericana: CONMEBOL decidirá

Después de un comienzo complejo en Ecuador, Alianza Lima logró darle la vuelta al marcador adverso con el que inició el partido. Universidad Católica golpeó primero con gol de Azarías Londoño y el conjunto peruano remontó con Erick Castillo y Kevin Quevedo para el marcador global de 1-4 que les dio la clasificación para afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con la clasificación, Alianza espera rival que debía salir de la llave entre Independiente de Avellaneda vs Universidad de Chile que parecía dejar a los chilenos como el oponente de los peruanos en estos cuartos de final. Sin embargo, sobre los 50 minutos del compromiso celebrado en Argentina, una tragedia se adueñó del partido.

Hinchas de Universidad de Chile intercambiaron golpes con aficionados locales. La CONMEBOL decidió dar por cancelado el encuentro cuando iban 1-1 en el marcador y 1-2 en el global a favor de los australes. Hubo más de 110 detenidos y 19 hospitalizados. Uno de ellos está en riesgo vital. Esta batalla campal podría salir muy costosa para los dos equipos involucrados.

En ese orden de ideas, Alianza Lima espera por la decisión final por parte de la CONMEBOL para conocer quién será su rival en los cuartos de final, o bien, saber qué va a pasar con su participación en la siguiente fase.

¿TENDRÍA ALIANZA LIMA SU CLASIFICACIÓN LISTA PARA SEMIFINALES?

Ante esta situación, aparecen varios escenarios de lo que podría suceder con la participación de Independiente y Universidad de Chile en los cuartos de final. De acuerdo con TyC Sports, una de las sanciones que podría tomar la CONMEBOL sería la eliminación de los dos equipos.

Sin duda alguna, esta decisión sería una gran noticia para los planes de Alianza Lima que se ahorrarían jugar en los cuartos de final. La eliminación de Independiente y Universidad de Chile, en caso de que suceda lo que mencionó TyC Sports podría significar que Alianza Lima no tendría rival.

La decisión de la CONMEBOL de eliminar a los dos dejaría a Alianza Lima sin rival en cuartos de final, aspecto que dejaría a los aliancistas directamente en las semifinales de la Sudamericana.

Alianza Lima podría ser semifinalista de la Copa Sudamericana sin ni siquiera haber jugado en los cuartos de final por la eliminación posible de argentinos y de chilenos que no pudieron acabar su partido por la violencia y hechos injustificables. Si esto sucede, los dirigidos por Néstor Gorosito esperarían rival en la penúltima instancia contra Fluminense o el que gane entre Lanús y Central Córdoba.

PERÚ PIDE LA CLASIFICACIÓN DIRECTA DE ALIANZA LIMA A LAS SEMIFINALES

Con todos estos antecedentes, el periodista peruano, Eddie Fleischman, periodista deportivo peruano afirmó que, “ahí están los torneos de Conmebol, con su folklore, desorden, improvisación, violencia y muerte. Deberían decretar el pase de Alianza Lima a semifinal y suspender a ambos: Independiente y U. de Chile. Lo sucedido es bochornoso e inaceptable”.

Por ahora, habrá que esperar cuál será la decisión que tomará la CONMEBOL con el partido entre Independiente de Avellaneda vs Universidad de Chile. La eliminación de los dos le daría ese paso a Alianza Lima a la semifinal. El otro escenario aparece la posibilidad de que se reinicie el compromiso.

Además de las anteriores posibilidades, Alianza Lima deberá estar pendiente de la decisión definitiva que tomen en el ente sudamericano para conocer si deberá enfrentar a un rival en los cuartos de final o si clasifica a semifinales por las consecuencias que tendrían argentinos y chilenos.