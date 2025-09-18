Alianza Lima recibe en la jornada de este jueves a Universidad de Chile para disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se disputa en el estadio Alejandro Villanueva.

Siga Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO 18 de septiembre: hora y canal para la Sudamericana

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00