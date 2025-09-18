Cargando contenido

Alianza Lima vs Universidad de Chile, Copa Sudamericana
Alianza Lima vs Universidad de Chile, Copa Sudamericana
Antena 2
Copa Sudamericana
Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 18:26

Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO 18 de septiembre: hora y canal para la Sudamericana

Se disputa la ida de los cuartos de final la Sudamericana.

Alianza Lima recibe en la jornada de este jueves a Universidad de Chile para disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se disputa en el estadio Alejandro Villanueva.

Siga Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO 18 de septiembre: hora y canal para la Sudamericana

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 19:30

Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Alianza Lima

Alianza Lima

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Universidad de Chile

Universidad de Chile

Imagen
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Cargando más contenidos

Fin del contenido