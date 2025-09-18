Actualizado:
Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO 18 de septiembre: hora y canal para la Sudamericana
Se disputa la ida de los cuartos de final la Sudamericana.
Alianza Lima recibe en la jornada de este jueves a Universidad de Chile para disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
El partido se disputa en el estadio Alejandro Villanueva.
El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.
Horarios del partido
Colombia, Ecuador y Perú: 19:30
Bolivia, Chile y Venezuela: 20:30
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 21:00
