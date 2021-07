Amaranto, tajante cuando le preguntaron por otro fichaje para el Junior

Junior arrancó con derrota en los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea cayó 3-4 ante Libertad de Paraguay, por lo que deberá pensar en el compromiso de vuelta en tierras paraguayas.

No obstante, culminado el compromiso, se le preguntó al estratega en la rueda de prensa sobre los refuerzos, teniendo en cuenta que su equipo recibió cuatro anotaciones.

“Traer a un defensa no resuelve el problema. Sigo pensando que los defensores que tenemos son buenos. Nos está costando mucho, sobre todo cuando marcamos un gol. No solo es la línea defensiva, es el bloque. No creo que un jugador venga a mejorar. Me toca ver las estrategias”, sentenció Amaranto Perea.

Y es que los directivos trajeron al lateral derecho Wálmer Pacheco, quien ha sido el único que ha reforzado la zaga del cuadro barranquillero, por lo cual, los hinchas se preguntan en las redes sociales sobre lo que pasará en el tema incorporaciones, pues al equipo no se le vio seguro dentro del terreno de juego.

Por el momento, Junior debe dejar a un lado el encuentro ante los guaraníes y pensar en el debut liguero que tendrá ante América de Cali este sábado 17 de julio, donde deberá obtener una victoria que los motive para buscar el pase a los cuartos de final el próximo miércoles 21 de julio en la Sudamericana.