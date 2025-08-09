Actualizado:
Sáb, 09/08/2025 - 17:19
América de Cali confirmó 5 lesionados ¿se pierden la Copa Sudamericana?
El equipo 'escarlata' recibirá este martes 12 de agosto a Fluminense.
América de Cali se prepara para afrontar uno de los principales desafíos en el segundo semestre de 2025 cuando reciba este martes 12 de agosto a Fluminense en el partido de ida de los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.
A pocos días para el compromiso, en el equipo 'escarlata' había preocupación por la condición física de cinco jugadores que han sido considerados por el director técnico Diego Gabriel Raimondi.
Se trata de Dylan Borrero, Jhon Murillo, Mateo Castillo, Éder Álvarez Balanta y Jan Lucumí, de quienes se actualizó su situación médica.
En el caso de Borrero se confirmó una "pequeña lesión muscular de aductores", luego de haber sido parte del partido entre América y Tigres, el cual le dio la clasificación al equipo vallecaucano a los octavos de final de la Copa BetPlay.
Por otro lado, Jhon Murillo, Mateo Castillo, y Éder Álvarez Balanta están cumpliendo con trabajos de reacondicionamiento con buena evolución y se espera que entren en los planes de Raimondi para el encuentro contra Fluminense.
Por otro lado, Jan Lucumí sufrió una contusión en la rodilla derecha que no le ha permitido hacer parte de los entrenamientos y sería baja contra Fluminense.
América Vs Fluminense, fecha, hora y cómo VER EN VIVO la Copa Sudamericana
El partido entre América de Cali contra Fluminense por la ida de los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana se jugará este martes 12 de agosto a partir de las 19:30, horario colombiano.
El compromiso se podrá VER EN VIVO por DSports y también tendrá transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
Fuente
Antena 2