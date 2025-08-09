América de Cali confirmó 5 lesionados ¿se pierden la Copa Sudamericana?

América de Cali se prepara para afrontar uno de los principales desafíos en el segundo semestre de 2025 cuando reciba este martes 12 de agosto a Fluminense en el partido de ida de los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.

A pocos días para el compromiso, en el equipo 'escarlata' había preocupación por la condición física de cinco jugadores que han sido considerados por el director técnico Diego Gabriel Raimondi.

Se trata de Dylan Borrero, Jhon Murillo, Mateo Castillo, Éder Álvarez Balanta y Jan Lucumí, de quienes se actualizó su situación médica.