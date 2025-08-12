América no se guarda nada en Sudamericana: nómina vs Fluminense

Nueva era para América de Cali y para Fluminense en la Copa Sudamericana. Los escarlatas estrenan a Gabriel Raimondi en el torneo internacional como su director técnico tras la salida de Jorge ‘Polilla’ Da Silva y buscarán pasar de fase sin Juan Fernando Quintero, uno de los referentes de la fase de grupos, mientras que Flu afrontará este encuentro sin su ídolo, Jhon Arias que se fue al Wolverhampton.

En ese orden de ideas, la historia de los octavos de final en la Copa Sudamericana para América empezará contra un Fluminense que espera dar el golpe en condición de visitante en el primer partido. Los vallecaucanos necesitan respetar la localía y llevarse un buen resultado para poder encarar la vuelta de una manera más cómoda.

Vea también: Once Caldas toma ventaja ante Huracán con solitario penal de Moreno

Bajo ese panorama, Gabriel Raimondi no cambiará mucho la planificación que ha tenido en la Liga BetPlay y saldrá desde el comienzo del juego con Luis Ramos que le ha ganado la posición a Rodrigo Holgado. El peruano se quedó con la referencia de área desde hace algunas jornadas, mientras que el argentino espera su lugar en el banquillo de suplentes.

ALINEACIÓN DE AMÉRICA DE CALI VS FLUMINENSE

Como era de esperarse, no habrá varios cambios en el arranque del partido. América saldrá a la cancha con Jorge Soto como el guardián del arco. Soto se ha consolidado, pese a que ya regresó Joel Graterol, guardameta de la selección de Venezuela y que, antes de la fuerte lesión, era el fijo inicialista.

Joel Graterol ya regresó a la Copa BetPlay, pero Jorge Soto, quien ha tenido más regularidad, será el fijo inicialista, por lo menos en esta serie ante Fluminense. Luego en la zaga defensiva, Gabriel Raimondi optó por Yerson Candelo y Marcos Mina como los dos laterales y Jean Pestaña y Cristian Tovar como la pareja de centrales.

Le puede interesar: Nacional confirmó su titular para enfrentar a Sao Paulo: va por todo en Libertadores

Posteriormente, en el mediocampo, aparecerán tres volantes más mixtos que de contención. Rafael Carrascal, capitán y quien controlará todo el centro del campo, Josen Escobar, con una faceta entre lo defensivo y como socio para finalizar jugadas y Sebastián Navarro, un poco más libre y como repartidor de juego.

Ya en la delantera, América contará con tres atacantes. Luis Ramos será el referente de área ganándole el puesto a Rodrigo Holgado, Jan Lucumí y Cristian Barrios quienes actuarán en las bandas para intentar romper los ceros desde temprano.

EL COLOMBIANO DE FLUMINENSE EN LA NÓMINA VS AMÉRICA

Pese a que no está Jhon Arias y que Santiago Moreno no alcanzó a estar para esta serie, Fluminense sí tendrá a Kevin Serna en el mediocampo en busca de atacar a América por las bandas o por el centro.

Lea también: Once Caldas va por la clasificación: fecha y hora para el partido en Sudamericana

Sorprende que Germán Ezequiel Cano, que ha sido uno de los goleadores del Brasileirao no esté en la nómina titular y esperará su lugar en el segundo tiempo. Además, Fluminense tendrá en el banquillo a John Kennedy y a Luciano Acosta que acaba de llegar procedente del FC Cincinnati.