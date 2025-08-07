América recibiría golpe sorpresa de Fluminense en Sudamericana: fichaje inminente

La actualidad del cuadro americano ha tenido movimientos importantes en las últimas horas. América de Cali ha confirmado el regreso de dos piezas fundamentales de su ataque: Rodrigo Holgado y Luis Ramos, quienes se encontraban en proceso de recuperación física y que finalmente estarán disponibles para enfrentar a los brasileños. Su regreso le da un nuevo aire al frente ofensivo del equipo, que buscará sacar ventaja en casa antes de la vuelta.

No obstante, desde Brasil ha llegado una noticia que ha generado revuelo en la interna escarlata. Diversos medios de comunicación han informado que Fluminense estaría muy cerca de concretar el fichaje de un viejo conocido: Santiago Moreno. El extremo colombiano, campeón con América de Cali en 2020 y actualmente en la MLS con el Portland Timbers, habría llegado a un acuerdo para unirse al club de Río de Janeiro en los próximos días.

Aunque el fichaje aún no ha sido oficializado, todo apunta a que se concretará esta misma semana. Eso sí, por temas de inscripción y adaptación, Santiago Moreno no estaría habilitado para el partido de ida, pero sí podría aparecer en el compromiso de vuelta, programado para el martes 19 de agosto en el estadio Maracaná. Su llegada le daría un plus a Fluminense, que ya cuenta con una nómina de alto nivel y experiencia en torneos internacionales.