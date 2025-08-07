Actualizado:
América recibiría golpe sorpresa de Fluminense en Sudamericana: fichaje inminente
América jugará este martes 12 de agosto por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
América de Cali, con la mira puesta en el plano internacional, vive días de máxima tensión y expectativa. El equipo vallecaucano, dirigido por Gabriel Raimondi, se prepara para afrontar uno de los compromisos más importantes del semestre: el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Fluminense, uno de los clubes más poderosos de Brasil y campeón reciente de la Copa Libertadores.
El partido se disputará este martes 12 de agosto en el estadio Pascual Guerrero, que promete una asistencia masiva de hinchas escarlatas. Será el primero de dos choques decisivos que marcarán el futuro del equipo en la competencia continental. Raimondi, consciente del nivel del rival, ha trabajado intensamente en los últimos días para afinar detalles tácticos y recuperar a los jugadores claves.
La actualidad del cuadro americano ha tenido movimientos importantes en las últimas horas. América de Cali ha confirmado el regreso de dos piezas fundamentales de su ataque: Rodrigo Holgado y Luis Ramos, quienes se encontraban en proceso de recuperación física y que finalmente estarán disponibles para enfrentar a los brasileños. Su regreso le da un nuevo aire al frente ofensivo del equipo, que buscará sacar ventaja en casa antes de la vuelta.
No obstante, desde Brasil ha llegado una noticia que ha generado revuelo en la interna escarlata. Diversos medios de comunicación han informado que Fluminense estaría muy cerca de concretar el fichaje de un viejo conocido: Santiago Moreno. El extremo colombiano, campeón con América de Cali en 2020 y actualmente en la MLS con el Portland Timbers, habría llegado a un acuerdo para unirse al club de Río de Janeiro en los próximos días.
Aunque el fichaje aún no ha sido oficializado, todo apunta a que se concretará esta misma semana. Eso sí, por temas de inscripción y adaptación, Santiago Moreno no estaría habilitado para el partido de ida, pero sí podría aparecer en el compromiso de vuelta, programado para el martes 19 de agosto en el estadio Maracaná. Su llegada le daría un plus a Fluminense, que ya cuenta con una nómina de alto nivel y experiencia en torneos internacionales.
🇨🇴🪵| Santiago Moreno segue insistindo nos bastidores junto ao Portland #Timbers para ser negociado com o #Fluminense.— Cristian Moraes (@ocrismoraes) August 5, 2025
Já existe acordo entre jogador e Tricolor, e é esperado que nos próximos dias haja uma nova reunião entre os clubes.
🗞️ @geglobo @territoriomls pic.twitter.com/P4JFLhAI1A
Pese a este posible refuerzo del rival, América de Cali encara la serie con optimismo y con el respaldo de contar con su nómina estelar. Salvo alguna novedad de último momento, Gabriel Raimondi tendrá a disposición a toda su plantilla, incluyendo figuras como Cristian Barrios, Dylan Borrero y el arquero Jorge Soto, uno de los pilares defensivos del equipo.
Estos dos partidos ante Fluminense representan el reto más importante en lo que va del año para los escarlatas, que sueñan con volver a ser protagonistas a nivel continental. El Pascual se vestirá de gala este martes, con la esperanza de escribir una nueva página gloriosa en la historia del club vallecaucano.
