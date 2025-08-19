América se despidió de la Copa Sudamericana con millonario premio económico

América de Cali cerró su aventura en la Copa Sudamericana 2025 con un sabor agridulce. El conjunto escarlata fue eliminado en los octavos de final tras caer en la serie contra Fluminense de Brasil, un rival con mayor jerarquía y plantel. Sin embargo, el balance económico que deja su participación resulta alentador: los caleños lograron ingresar 2.365.000 dólares, una cifra que supera los 9.535 millones de pesos colombianos y que representa un alivio importante para sus finanzas.

El recorrido comenzó en la Fase 1, donde América inició su camino como visitante y obtuvo un premio de 250.000 dólares. Ese primer paso le permitió encaminar una participación internacional que rápidamente se tornó provechosa. Aunque el sueño deportivo era llegar más lejos, el botín económico ya empezaba a tomar forma desde ese punto inicial.

El ingreso más significativo llegó en la fase de grupos. En este tramo de la competencia, el cuadro escarlata sumó 900.000 dólares por disputar los tres compromisos como local (300.000 por cada partido). Además, América se quedó con un bono adicional de 115.000 dólares gracias a una de las victorias conseguidas, una cifra que evidenció cómo cada resultado influía directamente en el balance financiero del torneo.

El Playoff frente a Bahía fue otro paso crucial. Al superar al equipo brasileño, los dirigidos por Gabriel Raimondi aseguraron 500.000 dólares más en sus arcas, consolidando así su presencia en los octavos de final. Ese cruce no solo significó un logro deportivo, sino también la oportunidad de reforzar la caja del club en un momento clave de la temporada.

La clasificación a los octavos supuso la última gran inyección de dinero. América recibió 600.000 dólares por alcanzar esa instancia, con lo que redondeó un acumulado total de 2.365.000 dólares. La cifra se convierte en un registro histórico dentro de sus participaciones en torneos continentales recientes y se traduce en más de 9.535 millones de pesos colombianos, un monto nada despreciable para un club que busca estabilidad y proyección internacional.

La serie contra Fluminense marcó el final del camino. El América no pudo competir de igual a igual frente al conjunto carioca y terminó perdiendo los dos partidos. Ese resultado no le permitió seguir avanzando ni sumar nuevos ingresos, ya que cada ronda posterior tenía premios aún más altos: 700.000 dólares por cuartos de final, 800.000 por semifinales, 2 millones para el subcampeón y 6,5 millones para el campeón.

El impacto económico tras la eliminación es considerable. Aunque la ilusión de los hinchas era ver al equipo llegar más lejos, el balance financiero se convierte en un premio de consolación. Estos recursos le dan al América una base sólida para invertir en fichajes, reforzar el plantel y afrontar con mayores garantías el segundo semestre del año.

Más allá de lo deportivo, el aprendizaje es clave. El club caleño demostró que puede competir internacionalmente y avanzar varias fases, lo que le permitió sumar experiencia y consolidar un proyecto que busca continuidad. El dinero recibido no solo es un alivio inmediato, sino también una herramienta para planear con ambición el futuro cercano.

La conclusión es clara: América de Cali se despide de la Copa Sudamericana 2025 con la sensación de haber quedado corto en lo deportivo, pero con la certeza de que su esfuerzo se tradujo en una recompensa millonaria. Los 2.365.000 dólares obtenidos representan no solo un récord económico para la institución, sino también una oportunidad para seguir soñando con una nueva conquista continental en los próximos años.