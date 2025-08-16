América se juega todo en Sudamericana con noticia clave para Raimondi

América de Cali afina los últimos detalles de su alineación titular para enfrentar a Fluminense en el compromiso de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El duelo, que se disputará en el Maracaná, se presenta como una prueba de fuego para el conjunto vallecaucano, que sueña con revertir la derrota sufrida en la ida en el Estadio Pascual Guerrero.

El cuerpo técnico encabezado por Gabriel Raimondi ha trabajado durante la semana en variantes que le permitan fortalecer al equipo en zonas claves, especialmente en el frente de ataque, donde los escarlatas necesitan mayor efectividad. La plantilla roja entiende la dificultad del reto, pero también se aferra a su historia copera y al carácter que ha mostrado en escenarios internacionales para aspirar a un resultado positivo.

Las prácticas en la sede deportiva de Cascajal han estado marcadas por la búsqueda de un equilibrio entre solidez defensiva y agresividad ofensiva. La dupla de centrales se mantendría, mientras que el mediocampo tendría ajustes para brindar mayor salida por los costados. Los laterales, que en el juego de ida fueron superados en varios pasajes, trabajan en una estrategia más ordenada para contener la velocidad del equipo brasileño, sin perder proyección ofensiva.

A partir de esta vuelta, América de Cali quiere dar el gran golpe en Brasil tras el 1-2 en contra en la ida. La misión no es sencilla, pero la recuperación de jugadores clave podría marcar la diferencia. El cuerpo médico ha estado siguiendo de cerca a Dylan Borrero y Jhon Murillo, dos hombres fundamentales en la idea ofensiva de Raimondi, quienes no estuvieron disponibles en el primer partido. Su regreso abriría la posibilidad de un ataque más versátil, con mayor capacidad de desequilibrio por las bandas.

El regreso de Borrero, con su explosividad en el uno contra uno, y de Murillo, con su pegada y movilidad, significaría un respiro para la delantera roja, que en la ida dependió casi exclusivamente de lo que pudiera generar Adrián Ramos. Con ellos en campo, el cuadro escarlata tendría más opciones de sorprender a un Fluminense que, aunque llega con ventaja, sabe que no puede confiarse ante un rival con capacidad para cambiar el rumbo del partido.

La apuesta de Raimondi también pasa por mantener el orden táctico y evitar los errores defensivos que le costaron caro en Cali. La idea es presionar en zonas intermedias, no ceder espacios en el área y aprovechar cualquier contraataque para golpear en el marcador. La intensidad será un factor determinante, y el equipo ha trabajado en la preparación física para sostener un ritmo alto durante los 90 minutos.

Más allá de lo que ocurra en el Maracaná, la directiva del América de Cali ha sido clara en respaldar el proyecto deportivo que lidera Gabriel Raimondi. La continuidad del técnico argentino no está en duda, sin importar el resultado que se obtenga en este partido de la Copa Sudamericana. El club considera que su proceso es fundamental para consolidar una idea de juego a largo plazo y dar estabilidad a la institución.

Con esta confianza institucional, el grupo se siente respaldado para salir a jugar sin presión extra, sabiendo que lo único que tienen que hacer es entregarse al máximo en la cancha. El reto está servido: el América de Cali quiere escribir un nuevo capítulo de gloria en Brasil y seguir soñando con la Sudamericana.