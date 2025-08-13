Actualizado:
Mié, 13/08/2025 - 14:08
América se quedaría sin técnico: destapan el futuro Raimondi
América de Cali pasa por un mal momento en el segundo semestre de 2025.
América de Cali sufrió una dura derrota en la Copa Conmebol Sudamericana al caer ante Fluminense de Brasil en condición de local en el partido de ida de los octavos de final.
El equipo 'escarlata' pagó caro algunos errores individuales al verse superado por marcador de 1-2 y ahora deberá aspirar a una hazaña para conseguir la clasificación a los cuartos de final.
América vive difícil situación
La situación de América de Cali es complicada no solo por el resultado adverso en la Copa Sudamericana, si no que también por el mal presente en la Liga BetPlay, ya que ocupa la posición 17 con solo cuatro puntos, luego de una victoria, un empate y dos derrotas.
Este miércoles 13 de agosto, luego de caer ante Fluminense, el analista Carlos Antonio Vélez dejó ver en sus Palabras Mayores, que el futuro de Diego Gabriel Raimondi como director del equipo vallecaucano estaría en riesgo.
"Esto cómo está si no aparece la épica en la vuelta veo muy complejo la permanencia el técnico actual", dijo Vélez.
De esta manera, la experiencia de Raimondi como director técnico de América podría ser más corta de lo esperado, ya que fue anunciado en el cargo del pasado 25 de junio.
Fluminense Vs América: fecha y hora para la vuelta de la Copa Sudamericana
El partido entre Fluminense contra América por la vuelta de los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana se jugará el martes 19 de agosto a partir de las 19:30 de la noche, horario colombiano, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
