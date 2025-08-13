América se quedaría sin técnico: destapan el futuro Raimondi

América vive difícil situación

La situación de América de Cali es complicada no solo por el resultado adverso en la Copa Sudamericana, si no que también por el mal presente en la Liga BetPlay, ya que ocupa la posición 17 con solo cuatro puntos, luego de una victoria, un empate y dos derrotas.

Este miércoles 13 de agosto, luego de caer ante Fluminense, el analista Carlos Antonio Vélez dejó ver en sus Palabras Mayores, que el futuro de Diego Gabriel Raimondi como director del equipo vallecaucano estaría en riesgo.

"Esto cómo está si no aparece la épica en la vuelta veo muy complejo la permanencia el técnico actual", dijo Vélez.