América sufre ante Fluminense: baja de última hora en Copa Sudamericana

América de Cali está listo para afrontar uno de los retos más importantes de su temporada: el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Fluminense, que se disputará este martes 12 de agosto en el Estadio Pascual Guerrero. El equipo dirigido por Gabriel Raimondi quiere dar el primer golpe en casa y llegar con ventaja al compromiso de vuelta en Brasil, pero lo hará con algunas modificaciones clave en su alineación inicial.

Durante los últimos entrenamientos, el cuerpo técnico trabajó en aspectos tácticos y de presión alta para intentar neutralizar el juego ofensivo del conjunto carioca. La idea es evitar que el vigente campeón de la Copa Libertadores imponga su ritmo desde el arranque y, al mismo tiempo, aprovechar las transiciones rápidas con sus extremos y volantes creativos. Raimondi ha insistido en la necesidad de mantener la concentración durante los 90 minutos, ya que un descuido podría costar caro ante un rival que cuenta con figuras de talla internacional.

La plantilla escarlata ha mostrado buen ambiente en la previa, con sesiones a puerta cerrada en las que el estratega argentino probó variantes para reforzar la zona defensiva y mejorar la salida con balón. Todo apunta a que el América mantendrá su tradicional línea de cuatro defensores, con laterales de proyección ofensiva, y apostará por un doble pivote que ofrezca equilibrio en la mitad del campo. Sin embargo, las modificaciones más relevantes estarán en la zona ofensiva.

Y es que el conjunto vallecaucano no podrá contar con una de sus principales figuras para el compromiso de este martes. Jhon Murillo, extremo venezolano y pieza clave en el esquema de Raimondi, no estaría en condiciones de ser titular. El propio entrenador lo confirmó en la rueda de prensa previa: “Hay que evaluar bien si va a estar en el banco o no, pero seguramente no va a arrancar”. El jugador arrastra una molestia física que lo ha mantenido en duda durante los últimos días y, aunque ha hecho trabajos diferenciados, no alcanzaría el nivel óptimo para iniciar el partido.

Además de la baja de Murillo, el América de Cali seguirá sin poder contar con Mateo Castillo y Éder Álvarez Balanta, quienes continúan en su proceso de recuperación desde hace varias semanas. La ausencia de estos futbolistas obliga a Raimondi a reorganizar su esquema y dar protagonismo a jugadores que habitualmente son alternativas desde el banco.

Pese a las ausencias, el conjunto escarlata confía en el respaldo de su hinchada, que se espera llene las gradas del Pascual Guerrero para empujar al equipo hacia un resultado favorable. La misión será doble: evitar que Fluminense marque goles como visitante y, al mismo tiempo, buscar la ventaja para el partido de vuelta en Río de Janeiro. Raimondi y sus dirigidos saben que la serie será exigente, pero también que un triunfo en casa podría cambiar el rumbo de la eliminatoria.