América sufre en Sudamericana: Conmebol tomó decisión

Ante esto, América podría recibir una sanción monetaria cercana a los 100 mil dólares y en el peor de los casos podría enfrentar una sanción a su estadio con el cierre de alguna tribuna, pues al parecer aficionados habrían lanzado objetos a la cancha llegando a herir a uno de los jugadores visitantes en la última fecha de la fase de grupos de la Sudamericana.

Así se jugarán los playoffs de Copa Sudamericana

Alianza Lima Vs Gremio

San Antonio Vs Once Caldas

Atlético Bucaramanga Vs Atlético Mineiro

Bolívar Vs Palestino

Bahía Vs América de Cali

Independiente del Valle Vs Vasco Da Gama

Universidad de Chile Vs Guaraní

Central Córdoba Vs Cerro Largo