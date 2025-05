América tiene ventaja para enfrentar a Corinthians; sensible baja para el 'Timao'

Corinthians, con una sensible baja para enfrentar al América de Cali

Corinthians, décimo segundo en el Campeonato Brasileño, recibirá al Inter de Porto Alegre el sábado y el próximo martes enfrentará al América de Cali por la Copa Sudamericana, un duelo importante para ambos equipos que luchan por un cupo en la siguiente ronda del torneo.

El equipo escarlata ocupa de momento la segunda posición del Grupo C con cinco puntos, producto de un triunfo y dos empates, mientras que el cuadro brasileño es tercero con 4 unidades, a 3 del líder Huracán.

América buscará sacar otra vez un buen resultado en condición de visitante tal y como lo hizo en la fecha pasada de Copa Sudamericana frente a Huracán, donde logró un empate a cero goles en territorio argentino.

El equipo dirigido por Jorge el ‘polilla’ Da Silva, que tiene en duda la presencia de Duván Vergara, seguramente no contará con el jugador Éder Álvarez Balanta, quien se lesionó en el más reciente partido de liga local en el triunfo por 1-0 ante Águilas Doradas.