América tomó decisión con Dylan Borrero para el partido contra Fluminense
El conjunto 'escarlata' ya está en territorio brasileño para el partido por Copa Sudamericana.
Cada vez falta menos para que el América de Cali juegue contra Fluminense el partido de vuelta por uno de los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el próximo martes 19 de agosto a partir de las 7:30 p.m. (hora en Colombia).
El equipo dirigido por el técnico Diego Raimondi debe remontar un marcador en contra de 2-1 que sufrió en el Estadio Pascual Guerrero, donde careció de efectividad en el arco contrario pese a generar algunas opciones ofensivas en el arco contrario.
América tendrá que jugar contra Fluminense con una sensible baja
Se trata de uno de los fichajes más importantes del América de Cali para este semestre, pues el delantero Dylan Borrero no pudo recuperarse a tiempo de la lesión sufrida el pasado 6 de agosto en el duelo por Copa BetPlay ante Tigres.
El atacante de 23 años no está incluido en la lista de convocados que viajó a territorio brasileño para el duelo contra Fluminense, una baja sensible para el equipo colombiano, que va con esperanzas de hacerle partido al conjunto que logró ser semifinalista del pasado Mundial de Clubes de la FIFA.
❌🔴 Dylan Borrero NO viaja a Brasil 🚩— América En La Red (@Americaenlared) August 17, 2025
El jugador escarlata no hace parte del grupo de convocados de @AmericadeCali para enfrentar a @FluminenseFC en los octavos de final de la Sudamericana. 🏆🇧🇷 pic.twitter.com/tk3bplxvpY
Las otras posibles bajas del América
A falta de información oficial, cabe mencionar el estado médico que el América había reportado el pasado 9 de agosto y que deja en duda la presencia de otros jugadores para el duelo contra Fluminense en territorio brasileño.
Y es que Jhon Murillo, Mateo Castillo, y Éder Álvarez Balanta venían realizando trabajos de reacondicionamiento con buena evolución, mientras que Jan Lucumí sufrió una contusión en la rodilla derecha que no le ha permitido hacer parte de los entrenamientos.
