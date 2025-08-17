América tomó decisión con Dylan Borrero para el partido contra Fluminense

Cada vez falta menos para que el América de Cali juegue contra Fluminense el partido de vuelta por uno de los cruces de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, duelo que se llevará a cabo en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro el próximo martes 19 de agosto a partir de las 7:30 p.m. (hora en Colombia).

El equipo dirigido por el técnico Diego Raimondi debe remontar un marcador en contra de 2-1 que sufrió en el Estadio Pascual Guerrero, donde careció de efectividad en el arco contrario pese a generar algunas opciones ofensivas en el arco contrario.

