América va por la hazaña en Sudamericana: titular para la vuelta ante Fluminense

América de Cali se mide ante Fluminense en el duelo de vuelta por la Copa Sudamericana. Los escarlatas al mando de Gabriel Raimondi en el torneo internacional buscarán revertir la derrota 1-2 en el partido de ida jugado en suelo colombiano.

En ese orden de ideas, la historia de los octavos de final en la Copa Sudamericana para América continúan contra un Fluminense que espera dar el golpe en condición de local en el segundo partido. Los vallecaucanos necesitan buscar una victoria histórica para seguir con vida en la Copa.

Bajo ese panorama, Gabriel Raimondi cambiará un poco la planificación que ha tenido en la Liga BetPlay y saldrá desde el comienzo del juego con Rodrigo Holgado, que le ha ganado la posición a Luis Ramos. El argentino se quedó con la referencia de área para este duelo, mientras que el peruano espera su lugar en el banquillo de suplentes.

ALINEACIÓN DE AMÉRICA DE CALI VS FLUMINENSE

Como era de esperarse, no habrá varios cambios en el arranque del partido. América saldrá a la cancha con Jorge Soto como el guardián del arco. Soto se ha consolidado, pese a que ya regresó Joel Graterol, guardameta de la selección de Venezuela y que, antes de la fuerte lesión, era el fijo inicialista.

Luego en la zaga defensiva, Gabriel Raimondi optó por Yerson Candelo y Daniel Bocanegra como los dos laterales y Jean Pestaña y Cristian Tovar como la pareja de centrales que estuvieron en el duelo anterior.

Posteriormente, en el medio campo, aparecerán tres volantes más mixtos que de contención. Rafael Carrascal, capitán y quien controlará todo el centro del campo, Josen Escobar, con una faceta entre lo defensivo y como socio para finalizar jugadas, y Marcos mina un poco más libre y como repartidor de juego.

Ya en la delantera, América contará con tres atacantes. Rodrigo Holgado será el referente de área, ganándole el puesto a Luis Ramos, Jhon Murillo y Cristian Barrios quienes actuarán en las bandas para intentar romper los ceros desde temprano.

EL COLOMBIANO DE FLUMINENSE EN LA NÓMINA VS AMÉRICA

Pese a que Santiago Moreno no alcanzó a ser inscrito, Fluminense sí tendrá a Kevin Serna en el medio campo en busca de atacar a América por las bandas o por el centro.

Germán Cano, que ha sido uno de los goleadores del Brasileirao no esté en la nómina titular y esperará su lugar en el segundo tiempo. Además, Fluminense tendrá en el banquillo a otras figuras de talla inetrnacional.