América va por un milagro en Brasil; fecha y hora del partido de vuelta en Sudamericana

América de Cali perdió en el partido de ida por los octavos de final en la Copa Sudamericana 2025. El conjunto escarlata deberá buscar la remontada ante Fluminense en el compromiso de vuelta por la fase dos. Los de Cali arrancaron la disputa de la serie ante los brasileros cayendo 0-2 y deberán hacer la épica en condición de visitante.

Yerson Candelo fue el encargado de poner el primer tanto de la noche ante un centro de costado que terminó rematando de manera inesperada en propia puerta. Sin embargo, en la acción también se vio una floja respuesta de Jorge Soto

El avance del partido no le dio la mano al cuadro local. América intentó buscar opciones para romper el cerrojo de la defensa brasilera, pero no pudo llegar con peligro al área defendida por Fabio. Posteriormente, fue el uruguayo Agustín Canobbio el que acabó marcando tras un rebote en un mal despeje americano y puso lo que era el 2-0 a favor de la visita.

Gabriel Raimondi y sus dirigidos tendrán ahora una tarea bastante complicada en el segundo tiempo de la serie. Los colombianos se juegan su cupo en la Copa y la tranquilidad de su técnico luego de la suma de malos resultados en los últimos encuentros del club en la Liga Betplay.

América será visitante ante el onceno de Río de Janeiro en el compromiso de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana el siguiente martes 19 de agosto. El compromiso se jugará a las 07:30 p.m. en el Estadio Maracaná en suelo brasilero.

Para el cuadro vallecaucano será un duelo de bastante nivel ante un onceno carioca que es ampliamente favorito. Los colombianos se juegan una suma importante de dinero que ganarían en caso de clasificar a cuartos de final. De no avanzar de fase, todo apunta que Raimondi entrará en la cuerda floja sobre su continuidad.

El ganador de esta serie se medirá al vencedor de la llave entre Lanús y Central Córdoba. De allí saldrá uno de los clasificados para las semifinales del torneo continental que para este 2025 tendrá su final en la ciudad de Santa Cruz en Bolivia.