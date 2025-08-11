América Vs Fluminense: ¿Cómo ver EN VIVO por TV la Copa Sudamericana?

América de Cali está listo para afrontar su principal reto del 2025 al recibir este martes 12 de agosto a Fluminense en la serie de los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo 'escarlata' llegó a esta instancia del certamen, después de superar en la ronda de playoffs a Bahía de Brasil con un marcador global de 2-0.