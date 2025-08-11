Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 11:54
América Vs Fluminense: ¿Cómo ver EN VIVO por TV la Copa Sudamericana?
América recibirá a Fluminense en los octavos de final de la Copa Sudamericana.
América de Cali está listo para afrontar su principal reto del 2025 al recibir este martes 12 de agosto a Fluminense en la serie de los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.
El equipo 'escarlata' llegó a esta instancia del certamen, después de superar en la ronda de playoffs a Bahía de Brasil con un marcador global de 2-0.
Frente a Fluminense, el conjunto vallecaucano tratará de imponer su condición de local, teniendo en cuenta que el director técnico Diego Gabriel Raimondi podrá contar con Éder Álvarez Balanta y Jhon Murillo, quienes habían estado ausentes por lesión.
América Vs Fluminense: Cómo VER EN VIVO la Copa Sudamericana
El partido entre América de Cali contra Fluminense por la ida de los octavos de final en la Copa Conmebol Sudamericana se jugará este martes 12 de agosto a partir de las 19:30, horario colombiano.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en Colombia por la señal de DSports. También contará con transmisión de Antena 2 y Antena2.com.
América tiene un plan
Rafael Carrascal, capitán y referente del equipo vallecaucano, aseguró que América ya tiene un plan para enfrentar a Fluminense y sacar un buen resultado.
"El partido de Copa Sudamericana vamos a salir a competir así como lo hicimos contra Bahía. Respetamos al rival, pero estamos de local, vamos a presionarlos, vamos a hacer lo de nosotros, hacernos fuertes en casa, sacar un buen resultado que nos deje tranquilos para ir a Brasil. Este América se va a levantar de la derrota ante Tolima y el martes esperamos que sea un lindo partido para el equipo", afirmó.
Fuente
Antena 2