A qué hora y cómo VER EN VIVO América vs Fluminense Copa Sudamericana

América de Cali reciba a Fluminense en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras eliminar a Bahía, el equipo colombiano dirigido por Gabriel Rimondi parte con la idea de buscar ventaja teniendo en cuenta que inicia la serie en casa ante su afición.

El conjunto escarlata ha logrado mostrarse sólido en esta edición del certamen continental, y su actuación en la serie anterior dan una muestra de su madurez táctica. Con una defensa bien organizada, América quiere neutralizar los intentos ofensivos del equipo brasileño, y ahora buscará capitalizar su ventaja en casa para viajar a Río de Janeiro por delante en la serie.

Para este duelo definitivo, el técnico argentino Gabriel Rimondi contará con su once de gala, liderado por el capitán Rafael Carrascal, quien sigue siendo pieza clave en ataque por su experiencia y liderazgo. Junto a él, jugadores como Jorge Soto y Cristian Barrios serán fundamentales para marcar la diferencia en el medio campo y aprovechar cualquier error del rival.

Fluminense llega a Cali con la obligación de marcar al menos un gol si quiere imponer su categoría. El elenco carioca, que viene de ser protagonista en el Mundial de Clubes 2025, buscará ser protagonista con la presencia de los colombianos Kevin Serna y Gabriel Fuentes, a la espera de la incorporación de Santiago Moreno.

Se espera un Pascual Guerrero con el aforo máximo en el duelo que tendrá inicio este martes 12 de agosto a las 07:30 P.M. La vuelta de los octavos de final se jugará el próximo martes 19 de agosto en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.