América y Junior ya tienen rivales en Copa Sudamericana: fechas y sorteo

Este martes 1 de junio se llevó a cabo el sorteo de los octavos de final de Copa Sudamericana en Asunción (Paraguay). La semana anterior culminó la fase de grupos con un clasificado por zona y también se conocieron los clasificados provenientes de la Copa Libertadores.

Los únicos colombianos en cuestión eran América de Cali y Junior de Barranquilla, ambos relegados desde la Copa Libertadores. Esto teniendo en cuenta que Deportes Tolima y La Equidad no avanzaron en sus respectivas zonas de la Copa Sudamericana.

Así fue el sorteo de los octavos de final de Copa Sudamericana:

*Nacional de Uruguay vs Peñarol (Uru)

*Independiente del Valle (Ecu) vs Bragantino (Bra)

*Santos (Bra) vs Independiente de Avellaneda (Arg)

*América de Cali (Col) vs Atlético Paranaense (Bra)

*Liga de Quito (Ecudor) vs Gremio (Bra)

*Junior (Col) vs Libertad (Par)

*Deportivo Táchira (Ven) vs Rosario Central (Arg)

*Sporting Cristal (Per) vs Arsenal de Sarandí (Arg)



*Inician en condición de local

Los partidos se jugarán en la semana del 12 y del 19 de julio con programación pendiente por parte de Conmebol. Los cuartos de final serán las semanas del 9 y 17 de agosto; semifinales en las dos últimas semanas de septiembre y la gran final el 13 de noviembre en Uruguay.