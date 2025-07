América y las dos bajas sensibles que tendrá ante Bahía por Copa Sudamericana

Dos bajas de consideración para el América en el juego de ida

El equipo escarlata, que ya no tiene en sus filas a jugadores como Juan Fernando Quintero y Duván Vergara, tendrá también ausencias de peso para el juego de ida.

Y es que el experimentado jugador de 32 años, Éder Álvarez Balanta, no está al 100 % físicamente y no fue tenido en cuenta por el técnico Raimondi, mientras que el centrocampista Rafael Carrascal no hace parte de los convocados porque debe fecha de suspensión en esta competencia por acumulación de tarjetas amarillas.