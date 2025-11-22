Actualizado:
Sáb, 22/11/2025 - 20:11
Argentina le saca distancia a Brasil: así va el palmarés de Copa Sudamericana
Lanús se quedó con el duelo entre argentinos y brasileños con victoria en penales.
Este sábado 22 de noviembre terminó la Copa Sudamericana con un vibrante duelo entre Lanús y Atlético Mineiro. El elenco de Belo Horizonte venía golpeado desde el año pasado con la derrota frente a Botafogo en la Copa Libertadores y volvió a quedar mal parado en el 2025 con otro subcampeonato.
Vea también: Santa Fe sufrió expulsión que lo revivió: Rodallega dio el golpe a Fortaleza
Aunque prevalecieron los ceros durante los 90 minutos al igual que en la siguiente media hora, los penales se alargaron con dos fallos de cada bando y con una victoria de Lanús de 5-4. Los argentinos volvieron a sacar ventajas frente a los brasileños en la historia de la Copa Sudamericana con un nuevo golpetazo para levantar por segunda vez este trofeo internacional.
Argentina se volvió a llevar los créditos en un duelo contra brasileños, pues, Lanús ya había dado un golpe en 2012 cuando superó a Ponte Preta en la final, y el antecedente anterior también les daba a los argentinos el favoritismo con el triunfo de Racing de Avellaneda frente a Cruzeiro.
EL PALMARÉS DE LA COPA SUDAMERICANA: ARGENTINA SIGUE LIDERANDO LA HISTORIA
Desde que inició la Copa Sudamericana en el 2002 con el título de San Lorenzo frente a Atlético Nacional, los conjuntos argentinos han estado en la mayoría de las finales. Aunque algunas las han ganado y otras las han perdido, es el país que más trofeos tiene en esta competencia.
En 2003, fue Cienciano quien se quedó con el título superando a River Plate. Argentina estuvo presente en las finales con Boca Juniors que fue bicampeón, y en 2006 fue cuando se jugó una final inédita entre Pachuca y Colo Colo que los mexicanos sacaron adelante.
Le puede interesar: El colombiano que quedó campeón con Lanús de la Copa Sudamericana
La edición siguiente volvió a tener a equipos argentinos, hasta 2009 cuando se definió entre Liga de Quito y Fluminense y en 2011 con Universidad de Chile contra Liga de Quito.
Con algunas ausencias de argentinos, sigue siendo el país que más ha ganado esta competencia internacional y con Lanús, que obtuvo su segundo título. Argentina pica en punta con 11 títulos, mientras que Brasil los sigue con cinco. La ventaja ya es abismal.
Así las cosas, este es el historial de campeones de la Copa Sudamericana con la superioridad de Argentina:
Liga de Quito (2): 2009 y 2023
Lanús (2): 2013 y 2025
Boca Juniors (2): 2004 y 2005
Independiente de Avellaneda (2): 2010 y 2017
Athletico Paranaense (2): 2018 y 2021
Independiente del Valle (2): 2019 y 2022
São Paulo (1): 2012
River Plate (1): 2014
Lea también: Lanús hace historia: segunda Copa Sudamericana después de 12 años
San Lorenzo (1): 2002
Cienciano (1): 2003
Pachuca (1): 2006
Arsenal (1): 2007
Internacional (1): 2008
Universidad de Chile (1): 2011
Santa Fe (1): 2015
Chapecoense (1): 2016
Defensa y Justicia (1): 2020
Racing Club (1): 2024
Fuente
Antena 2