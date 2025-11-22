Argentina le saca distancia a Brasil: así va el palmarés de Copa Sudamericana

EL PALMARÉS DE LA COPA SUDAMERICANA: ARGENTINA SIGUE LIDERANDO LA HISTORIA

Desde que inició la Copa Sudamericana en el 2002 con el título de San Lorenzo frente a Atlético Nacional, los conjuntos argentinos han estado en la mayoría de las finales. Aunque algunas las han ganado y otras las han perdido, es el país que más trofeos tiene en esta competencia.

En 2003, fue Cienciano quien se quedó con el título superando a River Plate. Argentina estuvo presente en las finales con Boca Juniors que fue bicampeón, y en 2006 fue cuando se jugó una final inédita entre Pachuca y Colo Colo que los mexicanos sacaron adelante.

Le puede interesar: El colombiano que quedó campeón con Lanús de la Copa Sudamericana

La edición siguiente volvió a tener a equipos argentinos, hasta 2009 cuando se definió entre Liga de Quito y Fluminense y en 2011 con Universidad de Chile contra Liga de Quito.

Con algunas ausencias de argentinos, sigue siendo el país que más ha ganado esta competencia internacional y con Lanús, que obtuvo su segundo título. Argentina pica en punta con 11 títulos, mientras que Brasil los sigue con cinco. La ventaja ya es abismal.

Así las cosas, este es el historial de campeones de la Copa Sudamericana con la superioridad de Argentina:

Liga de Quito (2): 2009 y 2023

Lanús (2): 2013 y 2025

Boca Juniors (2): 2004 y 2005

Independiente de Avellaneda (2): 2010 y 2017

Athletico Paranaense (2): 2018 y 2021

Independiente del Valle (2): 2019 y 2022

São Paulo (1): 2012

River Plate (1): 2014

Lea también: Lanús hace historia: segunda Copa Sudamericana después de 12 años

San Lorenzo (1): 2002

Cienciano (1): 2003

Pachuca (1): 2006

Arsenal (1): 2007

Internacional (1): 2008

Universidad de Chile (1): 2011

Santa Fe (1): 2015

Chapecoense (1): 2016

Defensa y Justicia (1): 2020

Racing Club (1): 2024