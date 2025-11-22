Cargando contenido

Argentina le saca distancia a Brasil: así va el palmarés de Copa Sudamericana

Lanús se quedó con el duelo entre argentinos y brasileños con victoria en penales.

Este sábado 22 de noviembre terminó la Copa Sudamericana con un vibrante duelo entre Lanús y Atlético Mineiro. El elenco de Belo Horizonte venía golpeado desde el año pasado con la derrota frente a Botafogo en la Copa Libertadores y volvió a quedar mal parado en el 2025 con otro subcampeonato. 

Aunque prevalecieron los ceros durante los 90 minutos al igual que en la siguiente media hora, los penales se alargaron con dos fallos de cada bando y con una victoria de Lanús de 5-4. Los argentinos volvieron a sacar ventajas frente a los brasileños en la historia de la Copa Sudamericana con un nuevo golpetazo para levantar por segunda vez este trofeo internacional. 

Argentina se volvió a llevar los créditos en un duelo contra brasileños, pues, Lanús ya había dado un golpe en 2012 cuando superó a Ponte Preta en la final, y el antecedente anterior también les daba a los argentinos el favoritismo con el triunfo de Racing de Avellaneda frente a Cruzeiro

EL PALMARÉS DE LA COPA SUDAMERICANA: ARGENTINA SIGUE LIDERANDO LA HISTORIA 

Desde que inició la Copa Sudamericana en el 2002 con el título de San Lorenzo frente a Atlético Nacional, los conjuntos argentinos han estado en la mayoría de las finales. Aunque algunas las han ganado y otras las han perdido, es el país que más trofeos tiene en esta competencia. 

En 2003, fue Cienciano quien se quedó con el título superando a River Plate. Argentina estuvo presente en las finales con Boca Juniors que fue bicampeón, y en 2006 fue cuando se jugó una final inédita entre Pachuca y Colo Colo que los mexicanos sacaron adelante.  

La edición siguiente volvió a tener a equipos argentinos, hasta 2009 cuando se definió entre Liga de Quito y Fluminense y en 2011 con Universidad de Chile contra Liga de Quito.  

Con algunas ausencias de argentinos, sigue siendo el país que más ha ganado esta competencia internacional y con Lanús, que obtuvo su segundo título. Argentina pica en punta con 11 títulos, mientras que Brasil los sigue con cinco. La ventaja ya es abismal. 

Así las cosas, este es el historial de campeones de la Copa Sudamericana con la superioridad de Argentina: 

Liga de Quito (2): 2009 y 2023 

Lanús (2): 2013 y 2025 

Boca Juniors (2): 2004 y 2005  

Independiente de Avellaneda (2): 2010 y 2017  

Athletico Paranaense (2): 2018 y 2021  

Independiente del Valle (2): 2019 y 2022  

São Paulo (1): 2012 

River Plate (1): 2014  

San Lorenzo (1): 2002  

Cienciano (1): 2003  

Pachuca (1): 2006  

Arsenal (1): 2007  

Internacional (1): 2008  

Universidad de Chile (1): 2011  

Santa Fe (1): 2015  

Chapecoense (1): 2016  

Defensa y Justicia (1): 2020  

Racing Club (1): 2024 

