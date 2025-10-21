Atlético Mineiro le empató a Independiente del Valle en la 'semis' de ida en la Sudamericana

El Matagigantes se fue adelante en el minuto 11 con un tanto de penal de Junior Sornoza, decretado tras una polémica falta en el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de la capital ecuatoriana.

Cuando todo indicaba que los locales sacarían una leve ventaja en la altura quiteña, el incombustible Hulk asistió al extremo Dudu (90+2'), quien marcó el empate que le supo a gloria a los brasileños.