Actualizado:
Mar, 21/10/2025 - 21:59
Atlético Mineiro le empató a Independiente del Valle en la 'semis' de ida en la Sudamericana
El primer clasificado a la final se definirá el martes 28 de octubre.
Con el tiempo en contra, el brasileño Atlético Mineiro rescató el martes un empate 1-1 en su visita al Independiente Del Valle en Quito, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana de 2025.
El Matagigantes se fue adelante en el minuto 11 con un tanto de penal de Junior Sornoza, decretado tras una polémica falta en el estadio Banco de Guayaquil, en las afueras de la capital ecuatoriana.
Cuando todo indicaba que los locales sacarían una leve ventaja en la altura quiteña, el incombustible Hulk asistió al extremo Dudu (90+2'), quien marcó el empate que le supo a gloria a los brasileños.
La revancha se disputará el próximo martes en Belo Horizonte. El vencedor de esta serie disputará la final, el 22 de noviembre en Asunción, con el ganador de la llave que enfrenta al argentino Lanús y a Universidad de Chile.
AFP
AFP