Cargando contenido

Atlético Mineiro Vs Bolívar, Copa Sudamericana
Atlético Mineiro Vs Bolívar, Copa Sudamericana
Antena 2 y PESlogos
Copa Sudamericana
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 13:10

Atlético Mineiro Vs Bolívar EN VIVO HOY 24 de septiembre: hora y canal para ver

La serie entre brasileños y bolivianos está empatada 2-2.

Atlético Mineiro recibe este miércoles 24 de septiembre a Bolívar en el Arena MRV de Belo Horizonte en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo brasileño tratará de hacerse fuerte en condición de local para clasificar a la ronda semifinal, teniendo en cuenta que como visitante en La Paz rescató una igualdad 2-2.

Por otro lado, Bolívar intentará dar la gran sorpresa del certamen para seguir con vida y luchar por el título.

Atlético Mineiro Vs Bolívar EN VIVO: fecha, hora y cómo VER

El partido entre Atlético Mineiro contra Bolívar por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana se juega este miércoles 24 de septiembre a partir de las 17:00, horario colombiano.

El compromiso se podrá VER EN VIVO en el país a través de la señal de 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Copa Sudamericana

Copa Sudamericana

Imagen
Atlético Mineiro

Atlético Mineiro

Imagen
Bolívar

Bolívar

Imagen

Transmisión en vivo

Imagen

Señal en vivo

Cargando más contenidos

Fin del contenido