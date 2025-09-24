Atlético Mineiro Vs Bolívar EN VIVO HOY 24 de septiembre: hora y canal para ver

Atlético Mineiro recibe este miércoles 24 de septiembre a Bolívar en el Arena MRV de Belo Horizonte en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.

El equipo brasileño tratará de hacerse fuerte en condición de local para clasificar a la ronda semifinal, teniendo en cuenta que como visitante en La Paz rescató una igualdad 2-2.

Por otro lado, Bolívar intentará dar la gran sorpresa del certamen para seguir con vida y luchar por el título.