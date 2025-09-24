Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 13:10
Atlético Mineiro Vs Bolívar EN VIVO HOY 24 de septiembre: hora y canal para ver
La serie entre brasileños y bolivianos está empatada 2-2.
Atlético Mineiro recibe este miércoles 24 de septiembre a Bolívar en el Arena MRV de Belo Horizonte en el partido de vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana.
El equipo brasileño tratará de hacerse fuerte en condición de local para clasificar a la ronda semifinal, teniendo en cuenta que como visitante en La Paz rescató una igualdad 2-2.
Por otro lado, Bolívar intentará dar la gran sorpresa del certamen para seguir con vida y luchar por el título.
🗞 Guia da partida! Veja todas as informações sobre o jogo contra o Bolívar, na @ArenaMRV, pela partida de volta das quartas da Sul-Americana: https://t.co/IlPLscHwxH#VamoGalo #CAMxBOL 🏴🏳️ pic.twitter.com/xV3seyqm6C— Atlético (@Atletico) September 24, 2025
Atlético Mineiro Vs Bolívar EN VIVO: fecha, hora y cómo VER
El partido entre Atlético Mineiro contra Bolívar por la vuelta de los cuartos de final en la Copa Conmebol Sudamericana se juega este miércoles 24 de septiembre a partir de las 17:00, horario colombiano.
El compromiso se podrá VER EN VIVO en el país a través de la señal de
Fuente
Antena 2