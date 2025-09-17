Bolívar recibe en la jornada de este miércoles al Atlético Mineiro para disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se disputa en el estadio Hernando Siles.

Siga Bolívar vs Atlético Mineiro EN VIVO 17 de septiembre: hora y canal para la Sudamericana

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 18:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00