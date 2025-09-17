Cargando contenido

Antena 2
Copa Sudamericana
Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 16:52

Bolívar vs Atlético Mineiro EN VIVO 17 de septiembre: hora y canal para la Sudamericana

Se disputa la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Bolívar recibe en la jornada de este miércoles al Atlético Mineiro para disputar la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se disputa en el estadio Hernando Siles.

Siga Bolívar vs Atlético Mineiro EN VIVO 17 de septiembre: hora y canal para la Sudamericana

El partido podrá ser seguido a través de Antena 2 y podrá verlo en ESPN.

Horarios del partido 

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

Bolivia, Chile y Venezuela: 18:00

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 19:00

