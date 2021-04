Canal que transmite Atlético Goianiense vs Newell's Old Boys ONLINE EN VIVO; Sudamericana

El brasileño Atlético Goianiense regresa a la Copa Sudamericana, tras una ausencia de nueve años, para medirle el aceite al exportero Germán "Mono" Burgos en su estreno internacional como técnico del argentino Newell's Old Boys.

ATLÉTICO GOIANIENSE VS NEWELL'S OLD BOYS: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Brasil, el compromiso Atlético Goianiense vs Newell's Old Boys se puede ver en CONMEBOL TV, NOW NET e Claro. En Argentina lo podrá ver por DIRECTV Sports Argentina y en Estados Unidos por beIN SPORTS CONNECT.

Argentina: 7:15 pm

Brasil: 7:15 pm

Estados Unidos: 6:15 pm (este), 4:15 pm (pacífico)

El Atlético-GO, dirigido por el campeón mundial Jorginho, expone argumentos para amargarle a Burgos su debut copero en un juego que se disputa en el estadio Serra Dourada, de la ciudad de Goiania (centro-oeste de Brasil).

El duelo entre brasileños y argentinos será el estreno del grupo F, que comparten con Libertad (PAR) y Palestino (CHI), en la primera edición de la con fase de grupos.

Los rojinegros de Goiás disputan la Sudamericana por segunda vez en su historia. La primera fue en 2012, cuando cayeron en octavos de final ante Universidad Católica de Chile.

Tras el bache internacional, los hombres de Jorginho -exzaguero campeón con Brasil en Estados Unidos-1994- exponen argumentos para superar su anterior participación.

El "Dragón" está invicto en los últimos once partidos -diez victorias, un empate- de Copa de Brasil y campeonato goiano, en los que ha anotado 25 goles y recibido apenas tres.

El deseo dragón de exportar su nombre chocará con la primera salida internacional de Burgos como entrenador de Newell's, una escuadra que últimamente ha luchado contra el descenso en Argentina.

Tras un comienzo irregular, con tres empates seguidos, el once rosarino ajusta dos victorias consecutivas y se aleja, de a pocos, del fondo de la tabla de la competición albiceleste.

Newell's también anda invicto desde que el exasistente de Diego Simeone en el Atlético de Madrid regresó a Argentina.