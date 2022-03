Canal que transmite Liverpool vs River Plate ONLINE EN VIVO; Sudamericana

Uno con el mismo nombre de uno de los máximos ganadores de la Liga de Campeones de la UEFA y otro homónimo del actual campeón argentino, los uruguayos Liverpool y River Plate inician este miércoles su camino en la Copa Sudamericana 2022 con la misión de levantar la bandera de su país.

LIVERPOOL VS RIVER PLATE: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ECUADOR, URUGUAY Y ESTADOS UNIVOS

Para quienes están en Uruguay, el compromiso Liverpool vs River Plate se puede ver en directvsports.com, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Sports App. En el resto de Sudamérica transmite directvsports.com, DIRECTV Sports App. en Estados Unidos lo hace beIN SPORTS XTRA, beIN SPORTS CONNECT.



Uruguay: 7:15 pm

Estados Unidos: 5:15 pm (este), 2:15 pm (pacífico)



De tradición futbolera y decenas de copas en sus vitrinas, Uruguay no logra un título internacional a nivel de clubes desde que el Nacional conquistara la Recopa Sudamericana en 1989 frente al Racing Club de Argentina gracias a un tanto de Daniel Fonseca.



Por eso, cada nueva temporada aparece como una gran oportunidad para equipos que, año a año, se dejan la piel en la cancha sin conseguir los resultados esperados.



Esta vez, el Liverpool y el River Plate serán los primeros en debutar en un certamen que ya tuvo a los uruguayos jugando semifinales, pero nunca una instancia definitoria.



Locales en los primeros 90 minutos, los dirigidos por Jorge Bava afrontarán el partido en un momento en que se encuentran un poco alejados del fútbol que los llevó a liderar el Torneo Apertura en las primeras fechas.



Luego de sumar de a tres en las primeras dos jornadas, el Liverpool acumuló una igualdad y dos derrotas, por lo que cayó hasta el quinto lugar de la tabla.



Pese a esto, es probable que el entrenador no haga mayores variantes en un equipo que tiene al veterano Hernán Figueredo y al joven Gonzalo Carneiro como dos de sus principales figuras.



Del otro lado, el River Plate también buscará encontrar su mejor versión, la que solo mostró en unos pocos partidos del Apertura, donde se encuentra cuarto con dos victorias, dos empates y una derrota.



Ya sin su estrella Matías Arezo, recientemente transferido al Granada español, el entrenador, Gustavo Díaz, apostará por los goles de Thiago Borbas y del histórico Gonzalo 'Chory' Castro para dar el primer golpe.



Así, dos de los uruguayos comenzarán el sueño de poder conquistar una copa que aún falta en un país repleto de gloria.