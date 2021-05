Canal que transmite RB Bragantino vs Emelec ONLINE EN VIVO; Sudamericana

El Bragantino brasileño recibe al Emelec con la imperiosa necesidad de al menos sacar un punto para seguir vivo en el grupo G de la Copa Sudamericana, que lidera el conjunto ecuatoriano.

RB BRAGANTINO VS EMELEC: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Ecuador, el compromiso Bragantino vs Emelec se puede ver en DIRECTV Sports Ecuador. En Brasil lo podrá ver por CONMEBOL TV, NOW NET e Claro y en Estados Unidos por beIN SPORTS CONNECT.

Ecuador: 5:15 pm

Brasil: 7:15 pm

Estados Unidos: 6:15 pm (este), 3:15 pm (pacífico)



En caso de una derrota, el equipo de Braganca Paulista dirá adiós al torneo y le pondrá en bandeja de plata la clasificación al cuadro millonario, que comanda el grupo con siete puntos, tres más que el Talleres argentino y cuatro por encima de los brasileños.



La zona la cierra el Tolima colombiano con dos enteros.



Esta temporada la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) cambió el formato de la Sudamericana y creó una fase de grupos en la que solo pasarán a los octavos de final los primeros clasificados de cada llave.



Por ello, el duelo contra Emelec se ha planteado como una final anticipada para los pupilos del técnico Mauricio Barbieri, que intentarán cortar la racha de dos derrotas consecutivas en la competición.



Perdieron 3-0 ante el Emelec, en Guayaquil, y 0-1 en casa ante el Talleres, por un despiste en el último minuto que propició el tanto del colombiano Diego Valoyes.



Con el billete asegurado para los cuartos de final del Campeonato Paulista, Barbieri reservó a los teóricos titulares en el encuentro disputado el domingo contra el Botafogo-SP, con resultado final de empate 1-1.



No obstante, contra los ecuatorianos no podrá contar aún con el centrocampista Ricardo Ryller, que cumple una suspensión de tres partidos tras su expulsión en Guayaquil, ni tampoco con una de las grandes figuras de la plantilla, el enganche Lucas Evangelista, que también vio la tarjeta roja contra Talleres la pasada fecha.



Por su parte, el Emelec no jugó el pasado fin de semana en el Campeonato Ecuatoriano, que también lidera, porque se enfrentó al Tolima el viernes, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Sudamericana y que acabó con empate 1-1.



Ese encuentro se disputó en Lima debido a las protestas que han paralizado Colombia. Desde la capital peruana, la delegación ecuatoriana voló hasta Brasil, donde este lunes realizará una sesión de entrenamiento.



Según las imágenes divulgadas por el club, el delantero uruguayo Facundo Barceló se ha reincorporado a los trabajos con el resto de sus compañeros, por lo que podría reaparecer en el estadio Nabi Abi Chedid, después de perderse el anterior partido contra Tolima.